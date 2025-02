Sul do Brasil pode ter onda de calor neste fim de semana com temperaturas de 40°C; veja a previsão

O fim de semana será marcado por altas temperaturas e pancadas de chuva típicas do verão, especialmente no fim do dia, aponta a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o órgão, regiões do Rio Grande do Sul devem registrar temperaturas elevadas a partir de amanhã, 22, até a próxima quarta-feira, 26, com o calor se estendendo para Santa Catarina, o que pode configurar a terceira onda de calor do ano — o destaque é para o centro-oeste gaúcho, onde os termômetros devem atingir cerca de 40°C.

Para a faixa leste e norte do Rio Grande do Sul, incluindo áreas de Santa Catarina, foi emitido um aviso amarelo de perigo potencial para onda de calor, com início para a próxima segunda-feira, 24, e previsão de duração até quarta-feira — esta poderá ser a terceira onda de calor no país desde o início de 2025.

Em janeiro, a primeira onda de calor ocorreu entre os dias 17 e 23, enquanto a segunda aconteceu entre os dias 2 e 12 de fevereiro, ambas no Rio Grande do Sul.

Regiões do Sul, além de áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais, devem ficar atentas à formação repentina de nuvens de chuva. No Centro-Oeste, há previsão de chuvas isoladas, diz o Inmet.

Previsão do tempo para o final de semana

A previsão do Inmet aponta que no Centro-Oeste, o sábado começa com céu aberto na maior parte dos Estados, exceto no sul de Goiás, onde o tempo permanece fechado — há possibilidade de chuvas isoladas pela manhã na região metropolitana de Porto Alegre, no norte de Mato Grosso e de Goiás.

No Nordeste, o tempo deve permanecer estável ao longo de todo o fim de semana, sem previsão de chuvas fortes e com temperaturas abaixo dos 30°C.

A nebulosidade se intensifica sobre as regiões Sul, Sudeste e grande parte do Centro-Oeste no domingo, 23 — os maiores acumulados de chuva pela manhã são esperados na região de Sinop, em Mato Grosso. Em São Paulo, há previsão de chuvas leves pela manhã.

À tarde, temporais isolados e chuvas intensas devem atingir parte de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Triângulo e sul de Minas Gerais, sul de Mato Grosso e praticamente todo o Mato Grosso do Sul. As precipitações podem vir acompanhadas de fortes rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo.