Rio Grande do Sul: inundações causam queda de 9% na produtividade do arroz, afirma Emater/RS

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Sul (Emater/RS) divulgou nesta quinta-feira, 13, que as inundações recentes nas áreas produtoras do estado ocasionaram uma perda de 9% na produtividade do arroz. A estimativa inicial era de 8.325 kg/hectare, mas, com a colheita finalizada, o índice oficializado se estabelece em 7.600 kg/hectare.

De acordo com o órgão, as inundações causaram o abandono de alguns talhões, impossibilitando a colheita do cereal. Apesar da perda, o Rio Grande do Sul segue como o principal produtor de arroz do país, responsável por cerca de 70% da produção nacional.

Produção de arroz no Rio Grande do Sul

Estimativa divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que o Rio Grande do Sul será responsável por 69,3% da produção de arroz nacional em 2024. Segundo o relatório, a produção nacional do cereal em 2024 será de 10,5 milhões de toneladas, dos quais 7,3 milhões produzidos em solo gaúcho (aumento de 2,6% no estado em relação a 2023).

"As condições climáticas não favoreceram o cultivo, apresentando queda na produtividade por conta do excesso de chuvas nos primeiros meses de implantação da cultura, assim como um maior período de nebulosidade, comprometendo diretamente o desempenho da cultura a campo", disse o IBGE em nota.