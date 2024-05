SP aumenta exportações de açúcar e café e agro tem superávit de US$ 7,5 bilhões na balança comercial

O agronegócio no Estado de São Paulo teve alta de 18% nas exportações nos quatro primeiros meses deste ano, puxado pelo aumento da venda de produtos do complexo sucroalcooleiro e de café, mostra levantamento da Secretaria Estadual da Agricultura, obtido pela EXAME.

A exportação de itens como açúcar e etanol subiu 79,7%, na comparação com o 1º quadrimestre de 2023. No mesmo período, as vendas de café subiram 20,4%. A terceira maior alta foi de produtos florestais, que inclui celulose e papel e avançou 13%, seguida por sucos (11,8% de alta).

O setor agro do estado exportou ao todo US$ 9,37 bilhões de dólares no período, o que gerou superávit de US$ 7,51 bilhões, valor 7,5% maior do que em 2023.

O agro respondeu por 42% das exportações do estado no primeiro quadrimestre deste ano. Na soma geral da balança comercial paulista, houve déficit de US$ 9,59 bilhões.

São Paulo é o segundo estado que mais exporta produtos agrícolas no país e responde por 17,9% do total nacional. Em primeiro lugar, vem o Mato Grosso, com 18,6%.

As exportações do agronegócio brasileiro no primeiro quadrimestre de 2024 tiveram aumento de 3,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo US$ 52,39 bilhões, o que representa 48,1% do total nacional. O saldo da Balança Comercial do Agronegócio registrou superávit de US$ 46,03 bilhões no acumulado até abril de 2024, 2,7% superior na comparação com igual período de 2023.

No entanto, outros setores da economia tiveram resultado negativo na balança. Ao todo, o Brasil acumula déficit no comércio exterior de US$ 18,29 bilhões.