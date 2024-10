PIB do agro cai no 2º trimestre e pode ter menor participação na economia, aponta Cepea/CNA

A participação do agronegócio brasileiro no Produto Interno Bruto (PIB) de 2024 deve recuar de 24% para 21,8%, de acordo com projeção do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

Segundo o estudo, a atividade econômica agropecuária registrou uma queda de 1,28% no segundo trimestre de 2024, acumulando uma retração de 3,5% no ano – a redução deve impactar diretamente a participação do setor no PIB brasileiro.

O resultado negativo do agronegócio é influenciado pelos menores preços, uma tendência observada desde 2023. Além disso, a redução na produção de importantes produtos, especialmente soja, milho e cana-de-açúcar, contribuiu para a queda no PIB do setor agrícola.

Os cálculos do Cepea/CNA mostram que o PIB do ramo agrícola teve uma queda de 1,22% no segundo trimestre, acumulando uma retração mais acentuada de 5,1% no ano.

Por outro lado, o PIB do ramo pecuário também registrou queda no trimestre (-1,2%), mas ainda apresenta um crescimento de 0,5% em 2024 – o avanço no setor pecuário se deve, sobretudo, ao desempenho positivo dos segmentos agroindustrial e de agrosserviços.

Em 2024, os segmentos agroindustrial e de agrosserviços tiveram aumentos de 5,29% e 3,78%, respectivamente, sustentando o crescimento parcial do ramo pecuário e compensando parte das perdas observadas na agricultura.