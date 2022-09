Pesquisa mostra que 68% dos brasileiros associam o campo à geração de riqueza

A Fundação Dom Cabral e o Movimento Todos a Uma Só Voz, idealizado pela Associação Brasileira de Marketing Rural (Abmra), realizaram em conjunto uma pesquisa para descobrir como o brasileiro pensa sobre o agronegócio. A enquete revelou que 68% das pessoas associam o campo à geração de riqueza e 65% dizem ter uma atitude positiva em relação à produção rural, enquanto 22% afirmam que boicotariam o setor. “A intenção era saber mais detalhadamente qual é a imagem que o brasileiro faz do agro e que tipo de conteúdo pode ser mais relevante para os moradores dos grandes centros”, diz Ricardo Nicodemos, presidente da Abmra.

A pesquisa foi realizada com 4.215 pessoas em todas as regiões do Brasil entre os dias 30 de junho e 27 de julho deste ano, por meio de uma plataforma digital.

Em relação aos segmentos do agro, 68% relacionam o setor aos produtores rurais e 61%, a cooperativas. Outros 60% citam a agroindústria.

Os entrevistadores também quiseram a saber a opinião dos entrevistados sobre o impacto ambiental provocado pelas atividades desenvolvidas no campo – 19% responderam que o setor é um dos principais responsáveis por danos ao meio ambiente. Quando se olha a faixa etária, a perspectiva é diferente: para 39% das pessoas de 30 a 59 anos, o agro é um dos vilões da questão ambiental. “Trata-se do recorte de idade em que a preocupação com sustentabilidade costuma ser maior”, diz Nicodemos.

A pesquisa levantou ainda a repercussão das propagandas sobre o agronegócio -- 64% dos respondentes disseram lembrar de ações de publicidade do segmento. O impacto das propagandas foi maior entre pessoas de mais de 60 anos (73%) e da classe B (75%), das famílias com rendimento entre dez e vinte salários mínimos. O levantamento também mostra que 73% das pessoas lembram ter visto propagandas do agro na TV aberta e 18% na TV por assinatura.

Em relação à produção de alimentos, 57% dos entrevistados dizem relacionar o setor a “produtos naturais” e 44% fazem associações com “produtos frescos”. Outros 42% acreditam que o agronegócio promove a alimentação saudável.

A pesquisa completa deverá ser divulgada nesta quarta, dia 14, durante o 14º Congresso de Marketing do Agro, realizado em São Paulo.

