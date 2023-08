O que acontece no agronegócio esta semana? Veja agenda de segunda a sexta-feira

Nesta semana, uma série de relatórios sobre a estimativa da safra de grãos será publicada. O Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), o Departamento de Economia Rural do Paraná (Deral) e a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgam dados de colheita, Já o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) indica a situação das lavouras de algodão e as empresas Minerva Foods e SLC Agrícola divulgam resultados financeiros.

Também o calendário de eventos do agronegócio fica intenso a partir dessa semana, com o Congresso Brasileiro do Agronegócios nesta segunda-feira, 07.

Confira abaixo o que deve movimentar o agronegócio entre 07 e 11 de agosto.

Segunda-feira (07/08)

– O Banco Central divulga o Relatório Focus com as projeções semanais do mercado para a economia brasileira, às 08h30.

– O Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) publica o Informe de Comercialização do Algodão, Soja e Milho, às 15h.

– Imea divulgará às 17h o Boletim Semanal de Bovinocultura de Corte, Algodão e Soja, além do Boletim Mensal de Conjuntura Econômica.

– O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) traz os resultados de cultivo, progresso de plantio, frutificação e colheita das lavouras americanas, às 17h.

Terça-feira (08/08)

– O Departamento de Estatísticas e Pesquisas Econômicas dos Estados Unidos (BEA) mostra o número de exportações e importações do país, às 9h30.

– Departamento do Comércio dos Estados Unidos irá lançar o Resultado da Balança Comercial de Junho, às 9h30.

– O Departamento de Economia Rural do Paraná (Deral) exibe os resultados das lavouras do estado na parte da manhã.

– Tem início a 23ª edição do Agroleite evento técnico voltado a cadeia do leite, em Castro no Paraná.

– Em Chapecó (SC), acontece o 15º Simpósio Brasil Sul de Suinocultura, às 14h.

Quarta-feira (09/08)

– A Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) lança o Guia de Comunicação para o Agronegócio, em São Paulo, às 10h20.

– Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, sedia a Expoforest, maior feira florestal do país, cuja abertura acontece às 9h.

– Minerva Foods e SLC Agrícola divulgam resultados financeiros.

Quinta-feira (10/08)

– A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulga a estimativa brasileira para a Safra de Grãos 2022/2023, às 9h.

– O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresenta o Levantamento Sistemático de Produção Agrícola do Brasil referente ao mês de julho, às 9h.

– IBGE disponibiliza a Pesquisa Trimestral do Abate de Animais, Leite, Couro e Produção de Ovos de Galinha, às 9h.

– USDA publica os dados das Exportações semanais de grãos, às 9h30.

– A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) irá divulgar dados sobre o desenvolvimento das lavouras no Rio Grande do Sul, na parte da tarde.

– A Bolsa de Cereais de Buenos Aires expõe os dados de lavouras argentinas, às 15hs.

– O Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca da Argentina lança o relatório com as condições das lavouras, na parte da tarde.

Sexta-feira (11/08)

– O Imea divulga o Informe da Colheita de Algodão e Milho, às 15h.

– O Serviço Nacional de Estatística Agrária (USDA) lança o Relatório Descaroçamento de Algodão, às 12h.

– O Departamento de Pesquisa Econômica (USDA) traz as Estimativas de Oferta e Demanda Agrícola Mundial (WASDE), às 12h.