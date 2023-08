Congresso da Abag, com Fávaro, abre temporada de eventos do agro no 2º sem.

Quem vive o agronegócio na pele já sabe que até os eventos do setor estão relacionados ao calendário-safra. No primeiro semestre, feiras como Show Rural Coopavel, Tecnoshow Comigo e Expodireto Cotrijal, e outras, acontecem entre a conclusão de uma safra verão, o manejo da rotação para segunda safra e ainda a preparação para o próximo ano.

Já no segundo semestre, com muitos produtores em campo para o plantio, os eventos se concentram em congressos, seminários e feiras de outros segmentos. É também no segundo semestre que fóruns discutem o andamento da pauta política após o recesso no Congresso, abordam perspectivas para produtividade e mercado.

Nesta segunda-feira, 07, acontece o Congresso Brasileiro do Agronegócio, realizado pela Associação Brasileira do Agronegócio (Abag). Anualmente realizado em agosto, ele a abre temporada de eventos do agro no 2º semestre. Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro estará presente e deve permanecer pela manhã até seguir para uma agenda no Paraná.

Próximos eventos da semana

Na mesma semana, o setor se prepara para permanecer em São Paulo e participar do Congresso da Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários (Andav), entre os dias 08 e 10 de agosto.

O setor da pecuária se reúne para duas ocasiões. A Agroleite, evento voltado às etapas da cadeia produtiva do leite, acontece entre hoje, dia 7, e 10 de agosto, em Castro, no Paraná. Também no dia 10, em São Paulo, acontece o 3º Fórum da Pecuária, realizado pela consultoria Datagro, com a proposta de debater a recuperação de preços da pecuária de corte no segundo semestre.

Para o setor da silvicultura, a expectativa é para a Expoforest 2023, 09 a 11 de agosto, em Riberão Preto, São Paulo. Em meio a plantações de eucalipto, a feira florestal é focada em maquinário, técnicas de colheita, transporte, reunindo atores do papel, celulose e indústria madeireira.