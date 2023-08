New Holland lança o primeiro trator agrícola acessível do mundo; conheça

A New Holland Agriculture, marca da CNH Industrial, lança comercialmente nesta segunda-feira, 14, o primeiro trator agrícola acessível do mundo produzido por uma montadora. O trator modelo TL5 Acessível, produzido na fábrica de Curitiba, no Paraná, é uma máquina destinada a pessoas com deficiência motora nos membros inferiores, o que cria possibilidade que elas exerçam de maneira independente atividades no campo.

“As pessoas com deficiência, inclusive as que vivem e trabalham no campo, querem ter autonomia para poder realizar suas atividades por conta própria. Essa, aliás, é a principal premissa da inclusão, já que essas pessoas possuem inúmeras habilidades e capacidades. Como uma marca full-liner, ou seja, cujo portifólio atende às necessidades do pequeno, médio e grande produtor, a New Holland amplia ainda mais a sua gama de produtos com o lançamento do trator acessível. Ele permitirá eliminar barreiras que hoje impossibilitam muitos agricultores de acessarem o posto de operação de uma máquina”, afirma Eduardo Kerbauy, vice-presidente da New Holland Agriculture para a América Latina.

Apresentado pela primeira vez como um trator conceito no Show Rural Coopavel e na Expodireto Cotrijal, em 2020 – duas das principais feiras agrícolas do Brasil –, o projeto começou a ser desenvolvido a partir de 2019, que chegou ao produto final em parceria com a empresa de mobilidade inclusiva Elevittá, a Arteprima e o Senai - São Leopoldo (RS).

“Como uma marca que se preocupa em melhorar a experiência do cliente, este trator acessível surgiu a partir de uma necessidade real de muitos agricultores, que foram fundamentais para que chegássemos ao produto final, focando sempre na segurança do operador”, afirma Flávio Mazetto, diretor de Marketing de Produto da New Holland Agriculture para a América Latina. O desenvolvimento do TL5 Acessível contou com a participação de um cliente da New Holland que é cadeirante.

O trator acessível está disponível em versões de 80, 90 e 100 cv, voltado a pequenos, médios e grandes produtores. Ele pode ser usado nas principais tarefas dentro da propriedade rural, como preparação de solo, plantio, distribuição de calcário, colheita em pequenas fazendas, silagem, roçagem, pulverização, distribuição de fertilizantes, carregador frontal e serviços gerais. De acordo com Mazetto, além das máquinas novas, tratores da linha TL5 produzidos a partir de 2019 em diante também poderão ser adaptados para receber a plataforma de acessibilidade.

O TL5 Acessível é equipado com uma plataforma de elevação e um joystick, com o qual o operador comanda os movimentos necessários para fazer o seu próprio embarque ou desembarque, tendo acesso ao assento do operador e comandos da máquina, que foi adaptada para facilitar as operações. Além disso, o trator pode ser operado também por pessoas sem mobilidade reduzida.

Para viabilizar o desenvolvimento dos tratores acessíveis, a empresa entrou no programa Rota 2030, uma linha de financiamento do governo federal. A maior parte do projeto foi absorvido pela União como forma de apoiar a iniciativa de inclusão.

“Com este lançamento do trator acessível, queremos dar às pessoas uma oportunidade. Não se trata apenas de disponibilizar uma tecnologia nova no mercado de máquinas agrícolas, mas também de valorizar as pessoas com deficiência e devolver a elas o protagonismo de suas vidas”, afirma Paulo Máximo, diretor de Marketing Comercial da New Holland Agriculture para a América Latina.

A New Holland vai oferecer, através do Banco CNH Industrial, condições diferenciadas para a aquisição do trator acessível, além das linhas governamentais vigentes junto ao BNDES.

2,9 milhões de brasileiros com deficiência moram em áreas rurais

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019, divulgada pelo Ministério da Saúde em conjunto com o IBGE, o Brasil possui 17,3 milhões de pessoas com dois anos ou mais de idade com algum tipo de deficiência (8,4% dessa população), sendo que 7,8 milhões possuem deficiência física nos membros inferiores. Do total de pessoas com alguma deficiência no Brasil, 2,9 milhões residem em domicílios rurais.