Em São Paulo, Festival de Frutos do Mar recebe 2 mil quilos de lula da China

Cerca de 2 mil quilos de lula e 1,1 mil quilos de salmão foram importados da China e do Chile, respectivamente, para atender ao Festival de Pescado e Frutos do Mar da Ceagesp, em São Paulo. Realizado na sede da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, até dia 23 de dezembro, o evento gastronômico também é composto de peixes de 20 estados brasileiros.

Segundo a companhia, este é o menor valor pago no quilo da lula nos últimos cinco anos. Em 2019, a importação do quilo custava R$ 33 e, neste ano, saiu por R$ 27,50. Ao todo, são desembolsados R$ 55 mil para os importados chineses e R$ 61,6 mil para trazer o salmão chileno, a R$ 56 o quilo.

A Ceagesp esclarece que os valores se diluem nos custos dos outros peixes e frutos do mar, e passam a representar apenas 2% do preço final do Festival ao consumidor. Com mais de 50 opções entre pratos frios e quentes ao longo da programação, o valor por pessoa é de R$ 139,90.

Pescados nacionais

Ao todo, 20 estados abastecem a Ceagesp de pescados e frutos do mar. Iguaria disponível apenas alguns dias da programação do festival, a lagosta que dá entrada no Entreposto Terminal São Paulo (ETSP) e segue para a mesa dos clientes é fornecida principalmente pelos seguintes estados:

Espírito Santo;

São Paulo;

Rio de Janeiro;

Ceará.

Entre os peixes nacionais oferecidos no festival da Ceagesp, a corvina apresentou maior variação anual de preço. Subiu 18,2% entre 2022 e 2023, seguido de filé de tilápia (15,9%), atum (13,3%) e cação (8,7%).

Devido à disponibilidade de cada pescado, a Ceagesp recomenda verificar o cardápio de cada semana pelo site, além de sugerir a reserva para evitar lotação.