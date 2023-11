Brasil produz 30 milhões de toneladas de proteína animal com auxílio de 'vacinação customizada'

Os números da produção de alimentos de origem animal no Brasil são poderosos. Neste ano, estão saindo das granjas e fazendas mais de 30 milhões de toneladas de carne de frangos, suínos, bovinos e peixes de cultivo. Somam-se 34 bilhões de litros de leite e 52 bilhões de ovos. É um desempenho fantástico, resultado da combinação de alta tecnologia, condições ideais de clima, terras para produzir e a competência indiscutível dos criadores.

Desse total, mais de 9 milhões de toneladas de carnes são exportadas, posicionando o Brasil na prateleira de cima do fornecimento global de proteínas animais. É motivo de orgulho, mas também de atenção ao movimento global em prol da segurança dos alimentos, incluindo a preocupação com resíduos e o uso responsável de antibióticos.

Nesse sentido, torna-se prioritária a prevenção de doenças e o foco na qualidade dos produtos e no bem-estar dos animais. Sem dúvida, prevenir é o melhor remédio. Sempre que temos a oportunidade de evitar o aparecimento de uma enfermidade salvamos tempo e recursos, além de produzir mais com menos. Dados científicos comprovam que animais com melhor saúde têm maior produtividade com menos emissões de gases nocivos. É mais comida na mesa, contribuindo para a redução da fome no planeta.

Cada pessoa produz um impacto. Acredito que o sucesso é construído com a paixão pela excelência e também com o coração. Na busca incessante pela produção sustentável, a indústria investe em novas soluções nos diversos campos – da saúde à genética, passando pela alimentação, manejo e bem-estar.

Vacinas customizadas

Este é objetivo das vacinas autógenas, que representam um passo além dos imunizantes como conhecemos. São soluções customizadas para os problemas únicos de cada produtor de animais. Funciona assim: diagnóstico clínico, coleta e testes laboratoriais possibilitam identificar as causas e as doenças daquela propriedade que estão impedindo os animais de se desenvolver como esperado. Identificados e isolados os agentes que causam a doença, uma vacina é produzida especificamente para atender aquela propriedade.

Com isso, ganham todos os envolvidos. Os animais ficam protegidos, os produtores conseguem manter a eficiência e o país aumenta a oferta de alimentos saudáveis e de alta qualidade para atender à crescente demanda global.

Animais saudáveis, alimentos saudáveis, mundo saudável. Este é a marca registrada do Brasil. A produção de carnes, leite e ovos precisa dobrar até 2050 e a tecnologia é o caminho para aumentar a oferta de comida. O planeta espera isso de nós e estamos fazendo a nossa parte.