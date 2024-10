Carga pesada e mais cara: preços dos fretes sobem no Sudeste e devem pressionar margem do produtor

Os preços dos fretes rodoviários na região Sudeste tiveram um crescimento expressivo de 6,7% no primeiro semestre de 2024, em comparação ao mesmo período de 2023.

Levantamento feito com exclusividade para a EXAME pela plataforma Frete.com, que reúne 900 mil caminhoneiros e 25 mil empresas, mostra que esse foi o maior aumento registrado entre todas as regiões brasileiras no período.

O crescimento está relacionado à alta demanda por transportes na região, que é economicamente a mais forte do país, diz à EXAME, Federico Vega, CEO da Frete.com.

“Quando a economia começa a melhorar, a primeira consequência é que não há caminhões suficientes para atender à demanda. Isso leva a um aumento nos preços, já que os concorrentes começam a oferecer mais para os caminhoneiros”, diz Vega.

No primeiro semestre de 2023 o preço médio do frete no agro era de R$ 6,20 por quilômetro rodado. No mesmo período deste ano, o valor subiu 4,7%, para R$ 6,49. De acordo com o CEO, os dados mostram uma clara tendência de crescimento de preços para os próximos meses.

“Apenas nos meses de julho e agosto de 2024, os preços dos fretes agro subiram de R$ 6,62 para R$ 6,71 reais por quilômetro, respectivamente, indicando que a demanda por transporte agrícola continuará forte”, afirma.

“Nos próximos seis meses, à medida que a demanda por soja e milho aumenta, podemos esperar uma elevação nos preços, já que haverá poucos caminhões disponíveis para atender a essa demanda.”

1 /16 Plantação de soja no Mato Grosso: a colheita de grãos cresceu 577% em 50 anos (No primeiro semestre de 2024, o complexo soja liderou os embarques)

2 /16 Desembarque da soja brasileira no porto de Nantong, na China (O complexo da oleaginosa movimentou US$ 33,53 bilhões no período)

3 /16 Soja ()

4 /16 Frigorífico (Em 2º lugar nas exportações aparece o setor de carnes)

5 /16 Homem cercado de porcos no celeiro de uma fazenda (O setor embarcou US$ 11,81 bilhões)

6 /16 (O que representou a 14,3% das exportações do agro brasileiro.)

7 /16 Biomassa da cana poderia responder por 30% da geração de energia do país (O complexo sucroalcooleiro registrou US$ 9,22 bilhões.)

8 /16 Colhedora de cana de açúcar (O que correspondeu a 11,2% do total embarcado pelo agro no 1º semestre)

9 /16 Áreas de reflorestamento com plantação de eucalipto (Os produtos florestais somaram US$ 8,34 bilhões)

10 /16 (Os produtos florestais registraram um crescimento de 11,9% no primeiro semestre deste ano)

11 /16 FÁBRICA DE CELULOSE: bloco europeu autorizou a formação, marcada para 14 de janeiro do ano que vem. / Fabiano Accorsi (A celulose foi responsável por 59,6% desse total, com US$ 4,97 bilhões – alta anual de 19,5%)

12 /16 Serra do Cabral, em MG: Cedro caminha para se tornar uma das maiores produtoras de café do país (Cedro/Divulgação) (O setor de café destacou-se com vendas externas de US$ 5,31 bilhões)

13 /16 Fazenda de Café do Grupo Cedro em Minas Gerais - agricultor - agricultura - agronegocios - agro - lavoura - maquinas - plantação - Foto: Leandro Fonseca data: 20/06/2023 (Um aumento de 46,1% em valor e de 52,1% em quantidade comparado ao ano anterior)

14 /16 Lavoura de algodão no Mato Grosso: alternativa à soja pelo maior potencial produtivo (O algodão não cardado e não penteado atingiu um recorde de US$ 2,68 bilhões)

15 /16 Produção de algodão em Luiz Eduardo Magalhães (Um aumento de 236%)

16/16 Colheita de Algodão (Com 1,39 milhão de toneladas exportadas, um crescimento de 228%.)

Margem do produtor safra 2024/25

A elevação dos preços dos fretes pode pressionar ainda mais a já apertada margem do produtor, que vem sendo comprimida desde a safra 2022/23, quando problemas climáticos afetaram as produções agrícolas.

Para Haroldo Torres, economista e sócio-diretor da consultoria PECEGE, o cenário da temporada 2024/25 pode forçar o agricultor a vender em momentos desfavoráveis para mitigar os custos logísticos.

“Isso torna a operação mais dependente de uma infraestrutura eficiente e de políticas públicas que evitem gargalos e prejudiquem a viabilidade econômica", diz. O alerta vale especialmente para culturas de alto volume de transporte, como soja e milho.