Bayer vai remunerar agricultores que promovem práticas ESG

* De Saint Louis (EUA)

A Bayer deve anunciar nesta quinta, dia 11, o lançamento da primeira plataforma digital destinada a facilitar a transição para a sustentabilidade na agricultura, segundo informações antecipadas à Exame. Os produtores rurais cadastrados no programa de crédito de carbono da empresa, que tem como objetivo promover o sequestro de gases do efeito estufa no campo, terão direito a descontos na compra de insumos da empresa, além de outras vantagens.

Nos Estados Unidos e outros países nos quais o mercado de crédito de carbono é regulado, os produtores rurais também poderão ser remunerados pela implementação de práticas regenerativas na agricultura.

A plataforma deverá trazer ainda ferramentas e recursos voltados à preservação ambiental no campo e a possiblidade de interação com empresas capacitadas a colaborar para a conquista de metas de sustentabilidade.

“O objetivo é trabalhar junto com produtores rurais em escala global para reduzir nosso impacto no planeta e apoiar novas gerações de agricultores”, diz Leo Bastos, líder global de ecossistemas comerciais da Bayer.

As metas de sustentabilidade da empresa preveem uma redução de 30% nas emissões de gases do efeito estufa na agricultura até 2030.

No Brasil, a Bayer fechou uma parceria com a Embrapa – um dos principais objetivos é incentivar o desenvolvimento do mercado de carbono no meio rural e de metodologias baseadas em sustentabilidade. Cerca de 500 produtores rurais participam da iniciativa, além de pesquisadores.

