Pedidos de recuperação judicial no agronegócio crescem 529% no 2º trimestre; Mato Grosso lidera

Os pedidos de recuperação judicial entre os produtores rurais pessoa física no Brasil cresceram 529% no segundo trimestre deste ano, totalizando 214 solicitações,mostra levantamento da Serasa Experian divulgado nesta sexta-feira, 25. No mesmo período de 2023, o número de solicitações era de apenas 34.

Segundo Marcelo Pimenta, head de agronegócio da Serasa Experian, fatores como clima incerto, a alta da Selic, a queda nos preços das commodities e o aumento dos custos de produção impactaram negativamente a renda dos produtores rurais, afetando sua estabilidade financeira.

"Apesar do aumento expressivo, é importante lembrar que o número absoluto de solicitações ainda é pequeno, considerando que cerca de 1,4 milhão de produtores tomaram crédito rural nos últimos dois anos", pondera Pimenta.

Ele também destaca que a concentração de recuperações judiciais em Mato Grosso e Goiás, principais produtores de soja e milho no Brasil, tem gerado pessimismo entre os credores que começaram a atuar nessas regiões recentemente.

A pesquisa da Serasa também aponta que arrendatários de terras e grupos econômicos ou familiares relacionados ao agronegócio lideram os pedidos de recuperação judicial, com 99 solicitações. "Para esses produtores, que já possuem compromissos financeiros mais elevados, o cenário é ainda mais desafiador diante das condições econômicas adversas", afirma Pimenta.

1 /16 Plantação de soja no Mato Grosso: a colheita de grãos cresceu 577% em 50 anos (No primeiro semestre de 2024, o complexo soja liderou os embarques)

2 /16 Desembarque da soja brasileira no porto de Nantong, na China (O complexo da oleaginosa movimentou US$ 33,53 bilhões no período)

3 /16 Soja ()

4 /16 Frigorífico (Em 2º lugar nas exportações aparece o setor de carnes)

5 /16 Homem cercado de porcos no celeiro de uma fazenda (O setor embarcou US$ 11,81 bilhões)

6 /16 (O que representou a 14,3% das exportações do agro brasileiro.)

7 /16 Biomassa da cana poderia responder por 30% da geração de energia do país (O complexo sucroalcooleiro registrou US$ 9,22 bilhões.)

8 /16 Colhedora de cana de açúcar (O que correspondeu a 11,2% do total embarcado pelo agro no 1º semestre)

9 /16 Áreas de reflorestamento com plantação de eucalipto (Os produtos florestais somaram US$ 8,34 bilhões)

10 /16 (Os produtos florestais registraram um crescimento de 11,9% no primeiro semestre deste ano)

11 /16 FÁBRICA DE CELULOSE: bloco europeu autorizou a formação, marcada para 14 de janeiro do ano que vem. / Fabiano Accorsi (A celulose foi responsável por 59,6% desse total, com US$ 4,97 bilhões – alta anual de 19,5%)

12 /16 Serra do Cabral, em MG: Cedro caminha para se tornar uma das maiores produtoras de café do país (Cedro/Divulgação) (O setor de café destacou-se com vendas externas de US$ 5,31 bilhões)

13 /16 Fazenda de Café do Grupo Cedro em Minas Gerais - agricultor - agricultura - agronegocios - agro - lavoura - maquinas - plantação - Foto: Leandro Fonseca data: 20/06/2023 (Um aumento de 46,1% em valor e de 52,1% em quantidade comparado ao ano anterior)

14 /16 Lavoura de algodão no Mato Grosso: alternativa à soja pelo maior potencial produtivo (O algodão não cardado e não penteado atingiu um recorde de US$ 2,68 bilhões)

15 /16 Produção de algodão em Luiz Eduardo Magalhães (Um aumento de 236%)

16/16 Colheita de Algodão (Com 1,39 milhão de toneladas exportadas, um crescimento de 228%.)

Pequeno e médio produtor rural

Segundo a Serasa Experian, os pequenos proprietários rurais registraram 44 solicitações de recuperação judicial, seguidos pelos grandes produtores, com 36 pedidos, e pelos médios, com 35 requisições — os números revelam que as dificuldades financeiras estão afetando produtores de diferentes portes no setor agrícola.

Os estados com maior concentração de pedidos de recuperação judicial foram Mato Grosso, com 57 solicitações, e Goiás, com 54. Outras regiões também se destacaram nesse cenário, como Minas Gerais, com 35 pedidos, Mato Grosso do Sul, com 23, e Paraná, que registrou 12 solicitações.