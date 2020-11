“Fundo imobiliário é a cara do investidor brasileiro”, diz Arthur Vieira

Você sabia que é possível ser dono de um imóvel sem ter um? Os fundos imobiliários são a maneira mais fácil de ganhar dinheiro com imóveis sem as partes burocráticas de ser dono de um prédio, uma casa ou um empreendimento. Além disso, os chamados FIIs também são uma das formas mais acessíveis de investir em imóveis sem ter que desembolsar altos valores e arcar com financiamentos.

A estrutura dos fundos imobiliários é parecida com a de um condomínio. O objetivo é reunir os recursos de vários investidores (cotistas do fundo) para aplicar em conjunto no mercado imobiliário, nos mais variados segmentos, como galpões logísticos, escritórios, shopping center, residencial e assim por diante. Nesse caso, ou seja, quando a aplicação dos recursos é em um imóvel físico, chamamos o fundo imobiliário de fundo de tijolo.

Nós conversamos com Arthur para saber a trajetória dele nos investimentos e quais são as vantagens de investir nos fundos imobiliários.

Como começou a sua relação com o mundo das finanças e, mais especificamente, com os fundos imobiliários?

Meu pai começou a trabalhar no mercado financeiro em 1968, então a minha relação com esse mundo vem desde o ambiente familiar. Em 1999 eu fui trabalhar com ele e iniciei minha carreira, assessorando investidores principalmente no mercado de ações. Mas o mercado é muito dinâmico e nos leva a conhecer sobre outros investimentos. FIIs eu só conheci em 2010 e fiquei muito interessado com a dinâmica singular deste investimento, que une características dos imóveis, das ações e de títulos de renda fixa. Passei a investir e estudar bastante sobre esse mercado. Fiz uma pós-graduação em produtos financeiros e gestão de riscos, aproveitei para fazer o TCC sobre FIIs. Em seguida fiz um mestrado em administração com ênfase em finanças e minha dissertação também foi sobre FIIs. Em 2012 eu já dava aulas sobre FIIs, o que me levou a continuar estudando e acompanhando o desenvolvimento do mercado. Posso dizer que quanto mais aprendo mais me interesso sobre os fundos imobiliários.

Quais são as vantagens de investir em fundos imobiliários?

Fundo imobiliário tem a cara do investidor brasileiro. É um investimento que reúne a tradição dos imóveis ao dinamismo e transparência da Bolsa de valores. A lógica, a base de um FII, é investir em imóveis, o que é simples de entender. Com a facilidade de negociar via B3, qualquer pessoa consegue acumular patrimônio gerador de renda, investindo em cotas de FII. Por terem características únicas, os fundos imobiliários contribuem com a diversificação do portfólio de todo o tipo de investidor. Quem investe em imóveis melhora a qualidade, diminui os riscos e melhora a rentabilidade do seu patrimônio, incluindo FII. Quem já investe em ações diminui muito o risco do portfólio, passa a ter renda mensal e rentabilidade bem parecida com a das ações. E quem só investe em renda fixa, encontra nos FII a maneira ideal de iniciar no mercado de renda variável, com risco bem menor do que o das ações.

