ANÁLISE: com inflação em alta, brasileiro antecipa compras na Black Friday

Qual a relação entre inflação e Black Friday? Maurício Moura, fundador do IDEIA, instituto especializado em pesquisa de opinião pública, analisa como os brasileiros estão olhando a data de promoções no comércio em um contexto de inflação mais alta no Brasil.

A nova rodada da pesquisa EXAME/IDEIA mostra que mais da metade dos brasileiros, 57%, pretende fazer compras na Black Friday, na próxima sexta-feira, 26. O item de consumo desejado pela maior parte da população é vestuário, seguido de eletrodomésticos e telefones celulares.

Neste ano, 24% dos brasileiros pretendem gastar mais de 1 mil reais em compras na Black Friday. Para a população, porém, a data promocional vai pesar mais no bolso: 86% acham que os preços estão mais caros em 2021 que no ano passado - e a culpa é da inflação

Foram ouvidas 1.277 pessoas entre os dias 18 e 22 de novembro. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.