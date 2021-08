Zâmbia bloqueia redes sociais e WhatsApp em dia de eleição presidencial

Aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, e redes sociais, incluindo Facebook, Twitter e Instagram, foram bloqueados na Zâmbia na quinta-feira, 12, durante as eleições presidenciais do país.

O Facebook confirmou o bloqueio à imprensa norte-americana, em sites como CNN e The Verge. De acordo com um jornal local, chamado Lusaka Times, o governo vinha admitindo nos dias anteriores ao pleito que poderia derrubar as redes sociais e os apps de mensagens se os cidadãos "falhassem em utilizar corretamente o o ciberespaço durante a eleição".

Perfis que monitoram atividade de tráfego de internet apontaram para a restrição imposta aos serviços no país.

Apesar disso, não há posição oficial sobre o bloqueio digital, mas acredita-se que a queda seja para impedir compartilhamento de informações e notícias, incluindo fake news, no dia em que a população foi às urnas.

⚠️ Update: Real-time network data confirm that social media and messaging platforms including Twitter, Facebook, Instagram and Messenger are now restricted in #Zambia on election day in addition to the earlier WhatsApp restriction #ZambiaDecides2021

📰 https://t.co/pTzmnesKzP pic.twitter.com/Nw58eCTfu8

— NetBlocks (@netblocks) August 12, 2021