Yahoo! ainda vale dinheiro — e foi vendido por US$ 1,6 bi para o SoftBank

A marca Yahoo, que já foi um nome da Internet tão icônico quanto o Google, pode valer pouco para a geração Z, mais familiarizada com TikTok e Instagram. Mas ainda tem valor no Japão, onde a antes ilustre marca acabou de ser vendida por US$ 1,6 bilhão.

A Z Holdings, uma unidade do SoftBank, fundado por Masayoshi Son, fechou um acordo para comprar os direitos do nome Yahoo no Japão por 178,5 bilhões de ienes para substituir um licenciamento existente. O negócio segue a venda da divisão de mídia da Verizon Communications, cuja maior parte é a versão americana original do portal Yahoo, para a firma de private equity Apollo Global Management por US$ 5 bilhões.

O Yahoo! Inc. foi um dos primeiros grandes investimentos de Son, que montou uma participação de US$ 100 milhões em uma das startups originais da web em meados da década de 1990. O executivo posteriormente formou a joint venture Yahoo! Japan Corp., que com o passar dos anos se transformou na plataforma de tecnologia e comércio eletrônico Z Holdings, à medida que o Yahoo vendia seus principais ativos.

Embora a marca Yahoo tenha perdido popularidade na Internet de conteúdo em inglês, é parte vital do portfólio da Z Holdings, juntamente com o aplicativo de mensagens Line, a loja de comércio eletrônico de moda Zozo e a plataforma de pagamento móvel PayPay.

As marcas Yahoo estiveram entre quatro dos dez sites mais visitados no Japão em 2020, segundo pesquisa da Values. Só a página inicial do Yahoo Japão recebeu quase o mesmo número de usuários que o YouTube. O nome Yahoo é usado em aplicativos de previsão do tempo e mapas, portais financeiros usados por investidores novatos, uma marca de celulares de baixo custo administrada pela SoftBank e o Yahoo Auctions, o principal portal japonês semelhante ao EBay. No ano passado, a Z Holdings começou a migrar a marca Yahoo para PayPay em muitos de seus serviços financeiros, incluindo do cartão de crédito e seguros.