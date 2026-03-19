Xiaomi anuncia investimento de 60 bilhões de yuans em IA e apresenta nova geração do SU7

A Xiaomi anunciou um investimento de 60 bilhões de yuans em Inteligência Artificial (IA) para os próximos três anos, afirmou o CEO Lei Jun durante o evento de lançamento de produtos da empresa na primavera, em 19 de março. A companhia também apresentou novos modelos de IA para ampliar sua atuação na área. No mesmo evento, a companhia também apresentou o novo carro elétrico SU7, com preço inicial de 219.900 yuans, ampliando sua atuação no setor automotivo.

Durante o evento, a Xiaomi revelou três modelos: MiMo-V2-Pro, Omni e TTS. As soluções estão disponíveis em plataformas da empresa, como Xiaomi Miclaw, MiMo Studio, Kingsoft Office e Xiaomi Browser. Os modelos também podem ser acessados por ferramentas como OpenClaw, OpenCode, KiloCode, Blackbox e Cline, com teste gratuito por tempo limitado.

O MiMo-V2-Pro é o primeiro modelo de grande escala desenvolvido pela empresa, com trilhões de parâmetros e suporte a milhões de contextos. Segundo a Xiaomi, o sistema figura em avaliações globais de IA. A linha MiMo-V2 também inclui o V2-Omni, com capacidade de ver, ouvir, raciocinar e executar ações, e o V2-TTS, voltado para fala e transcrição.

Lei Jun afirmou que o modelo MiMo é desenvolvido por uma equipe com média de idade de 25 anos, formada em parte por graduados da Universidade Tsinghua e da Universidade de Pequim. Segundo ele, a empresa manterá investimentos contínuos em AGI.

No segmento automotivo, a Xiaomi confirmou o início da pré-venda do SU7 às 21h30 do dia 19 de março, mediante depósito de 5.000 yuans. O valor pode ser reembolsado em até três dias caso o pedido não seja confirmado.

Clientes que realizarem pedidos até 5 de maio terão benefícios por tempo limitado. Além disso, pedidos feitos até 22 de março poderão ter configurações ajustadas sem alteração no prazo de entrega. A empresa informou que clientes com pedidos iniciais e aqueles que atualizarem para a primeira geração do SU7 terão prioridade após a confirmação.