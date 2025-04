WhatsApp deixará de funcionar em 21 celulares a partir de abril; veja se o seu está na lista

A partir deste mês, o WhatsApp deixará de funcionar em 21 modelos de smartphones por falta de compatibilidade com atualizações essenciais. A decisão da Meta, empresa controladora do aplicativo, afeta dispositivos com sistemas operacionais inferiores ao Android 5.0 ou iOS 12.

Segundo comunicado da empresa, a medida tem como objetivo manter a segurança, desempenho e compatibilidade do aplicativo com tecnologias recentes. “Periodicamente, analisamos quais aparelhos e sistemas operacionais têm menos uso e deixam de ser compatíveis”, informou a companhia em nota.

A decisão impacta usuários de marcas como Apple, Samsung, Motorola, LG, Sony e HTC, cujos dispositivos deixarão de receber suporte para o app de mensagens.

Quais aparelhos serão afetados?

A lista divulgada pela Meta inclui aparelhos populares que já não recebem mais atualizações dos seus fabricantes. Veja os modelos que perderão o acesso ao WhatsApp:

Apple: iPhone 5, iPhone 5c

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

Motorola: Moto G (1ª geração), Razr HD, Moto E 2014

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

HTC: One X, Desire 500, Desire 601

Se o seu celular estiver nessa lista, o WhatsApp pode parar de funcionar em breve – e a única solução será a atualização do sistema ou adquirir um novo dispositivo.

Como verificar a versão?

Quando um dispositivo deixa de atender aos requisitos do WhatsApp, os usuários são notificados com antecedência.

Caso não seja possível atualizar o sistema operacional, a troca do aparelho pode ser a única alternativa. É fundamental que os usuários realizem backup de suas conversas e dados importantes para evitar a perda de informações.

Veja a seguir os procedimentos para diferentes dispositivos:

No iOS : acesse "Ajustes", depois "Geral" e, por fim, clique em "Sobre".

: acesse "Ajustes", depois "Geral" e, por fim, clique em "Sobre". No Android: abra "Configurações", selecione "Sobre o dispositivo" e busque por "Versão do Android".

Em quais smartphones Android o WhatsApp está disponível?

O WhatsApp é compatível com vários dispositivos com sistema operacional Android. Eles incluem:

Dispositivos com sistema operacional Android 5.0 ou posterior.

Dispositivos com sistema operacional Android que podem receber mensagens SMS ou ligações.

Em quais iPhones o WhatsApp está disponível?

O WhatsApp é compatível com vários dispositivos com sistema operacional iOS. Eles incluem:

iPhones com iOS 12 ou posterior.

iPhones que podem receber mensagens SMS ou ligações.

A partir do dia 5 de maio de 2025, o WhatsApp será compatível apenas com iOS 15.1 e posterior.