Violação de segurança da GoDaddy expõe dados de usuários do WordPress

A empresa de hospedagem na web GoDaddy informou na segunda-feira, 19, que endereços de email de até 1,2 milhão de usuários ativos e inativos do WordPress foram expostos em um acesso não autorizado por terceiros.

A empresa disse que o incidente de segurança foi descoberto em 6 de setembro e afirmou que terceiros acessaram o sistema usando uma senha comprometida.

"Identificamos atividades suspeitas em nosso ambiente de hospedagem Managed WordPress e imediatamente iniciamos uma investigação com a ajuda de uma empresa de perícia de TI e contatamos as autoridades legais", disse Demetrius Comes, diretor de segurança da informação, em um comunicado.

A empresa, cujas ações caíram cerca de 1,6% no início do pregão, disse que bloqueou imediatamente o acesso não autorizado e que uma investigação ainda está em andamento.