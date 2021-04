UE avança em investigação sobre práticas anticompetitivas da Apple

A União Europeia acusou nesta sexta-feira, 30, a Apple de manter práticas anticompetitivas em sua loja de aplicativos, a App Store. Segundo o bloco, a fabricante do Iphone "abusou de usa posição dominante na distribuição de apps de streaming de música".

Essa é a avaliação preliminar das autoridades europeias, que emitiram um "comunicado de acusações" após um requerimento do Spotify, serviço de streaming que concorre com o Apple Music.

O que comprometeu a Apple foram duas regras que ela impõe aos desenvolvedores de aplicativos. A primeira é o uso obrigatório do sistema da própria empresa para compras dentro desses apps, no qual a fabricante do iPhone fica com uma fatia entre 15% e 30% da transações, A segunda, proíbe oferecer outras opções para pagar pelo app, a partir de um site, por exemplo.

Caso sentenciada, a Apple pode ser multada em até 10% de sua receita anual, o que pode chegar a 27 bilhões de dólares, considerando a receita anual de 274,5 bilhões de dólares que teve no ano passado.