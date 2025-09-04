Streaming esportivo pirata Streameast é encerrado em operação policial internacional

O Streameast, uma das maiores plataformas de pirataria esportiva do mundo, foi encerrado em uma operação conjunta entre a Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) e autoridades do Egito.

O grupo antipirataria, que inclui empresas como NBC Universal, Netflix e Disney, confirmou o fechamento do site, conhecido por transmitir de forma ilegal partidas ao vivo.

Segundo a ACE, após uma investigação que durou um ano, as autoridades egípcias realizaram uma operação em 24 de agosto, desativando toda a infraestrutura de streaming do site.

No último ano, a plataforma chegou a registrar mais de 1,6 bilhão de visitas distribuídas em 80 domínios, tornando-se uma das maiores operações ilegais de transmissão esportiva ao vivo do mundo.

Repercussão

Apesar do fechamento, alguns sites do Streameast ainda permanecem ativos, exibindo jogos de ligas como a MLB. A ACE alerta para a existência de domínios “imitadores” e investiga se eles têm ligação com a plataforma original ou foram criados por terceiros.

O encerramento da operação coincidiu com o início das temporadas de futebol europeu e NFL, períodos de maior audiência de esportes ao vivo, aumentando a atenção sobre o combate à pirataria.