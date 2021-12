Startup Worc, de recursos humanos, recebe aporte de R$ 20 mi do SoftBank

A startup Worc, de vagas de emprego no setor de alimentação, recebeu na sexta-feira, 3, um aporte de 20 millhões do SoftBank Latin America Fund, o maior investidor de novas empresas de recursos humanos da América Latina.

A Worc é conhecida no mercado como "Tinder dos empregos", pois funciona em um sistema de combinação de perfis para recrutar e selecionar profissionais capacitados para atuar no setor gastronômico.

Para os clientes, a plataforma facilita a vida de quem precisa contratar, conectando o empresário à mão de obra fixa ou sob demanda, de forma terceirizada, e gestada pela própria Worc.

Em 2021, a empresa já havia registrado um crescimento de 969% nas oportunidades de trabalho geradas ao longo do ano. Com o aporte, espera se valer também da fase de recuperação completa prevista para o setor de foodservice em 2022.

“Esse aporte nos permitirá impactar mais de 1 milhão de famílias com vagas de emprego ao longo do próximo ano. Vamos expandir nossa atuação para mais estados além do Sudeste e aumentar mais de cinco vezes a base ativa de clientes e mais de sete vezes a comunidade de candidatos”, destaca Alex Apter, CEO da Worc.

Também participaram da rodada de investimento os fundos Positive Ventures, SaaSHolic, Latitud Fund, K50 Ventures, Honey Island Capital, Aimorés Investimentos e Mago Capital.