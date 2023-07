Sem política e polêmicas: Threads não deve criar um ambiente negativo, afirma diretor do app

Adam Mosseri, diretor do Instagram e do Threads, revelou em uma conversa na nova redes social com Alex Heath, do site The Verge, que o aplicativo recém lançado não busca estimular o envolvimento político ou a propagação de notícias. Para Mosseri, conteúdos do tipo trazem riscos ao app e usuários, além de um ambiente negativo. Em sua opinião, eles compensam o engajamento ou a receita que criam.

Na troca de mensagens, Mosseri também salientou que o Instagram já abriga uma série de comunidades prósperas — nos domínios do esporte, música, moda, beleza e entretenimento — suficientes para criar uma plataforma vibrante sem a necessidade de temas polêmicos. Sua perspectiva é fortemente influenciada por uma experiência que teve no gerenciamento do News Feed do Facebook.

Essa postura reforça uma tendência recente da Meta, a empresa-mãe do Facebook e Instagram, que tem buscado distanciar-se das notícias e política. A empresa até removeu o termo "News" do nome do Facebook Feed no ano passado e respondeu a uma nova lei canadense, que exigiria que pagasse por notícias locais, ameaçando retirar notícias do Facebook e Instagram no país.

Mosseri acrescentou mais tarde que, embora não vá fortalecer o jornalismo, também não vai "desencorajar ou diminuir a classificação de posts de notícias ou política".

O Threads, apesar de ser percebido como uma versão do Twitter, tem ambições maiores. De acordo com a declaração de Mark Zuckerberg sobre encontrar um "caminho claro para 1 bilhão de pessoas", Mosseri afirmou que o objetivo não é substituir o Twitter, mas criar um espaço público para comunidades no Instagram que nunca realmente adotaram o Twitter e para comunidades no Twitter (e em outras plataformas) que estão buscando um espaço menos hostil para conversas.

Crescimento rápido

O Threads, lançado na quarta-feira, já é um grande sucesso, com mais de 70 milhões de inscrições. No entanto, a plataforma parece inevitavelmente se abrir para política e notícias em algum momento, especialmente se políticos e jornalistas começarem a usá-la durante o ciclo eleitoral presidencial de 2024.

O Instagram também está trabalhando em um feed apenas para pessoas seguidas e em um feed cronológico, que pode tornar o Threads um lugar mais útil para encontrar notícias.

No entanto, parece que o Instagram não fará um esforço extra para fazer do Threads o que o Twitter já foi.