Roblox fora do ar? Jogo passa por instabilidades nesta sexta-feira

Problema não estava restrito somente ao Brasil, e impactou jogadores na América do Norte, Europa e Ásia

Roblox: jogo passou por problemas nesta sexta-feira (Rafael Henrique/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 05h01.

A plataforma de jogos online Roblox passava por instabilidades nesta sexta-feira, 19. Segundo o DownDetector, site que monitora quedas em apps e websites, o pico das reclamações foi por volta das 1h41, no horário de Brasília. A principal reclamação era falha na conexão com o servidor.

Às 4h41, cerca de 60 usuários ainda estavam passando por problemas, de acordo com o DownDetector.

O problema não estava restrito somente ao Brasil, e impactou jogadores na América do Norte, Europa e Ásia.

