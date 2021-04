Novo recurso do Google Earth permite que usuários “voltem no tempo”

O Google Earth adicionou na última quinta-feira um recurso de timelapse à plataforma, dando aos usuários uma ideia de como as mudanças climáticas, a urbanização e o desmatamento alteraram o planeta nas últimas quatro décadas.

Criado com 24 milhões de imagens de satélite, junto com 800 vídeos com curadoria e guias interativos, o recurso permite que os usuários vejam a passagem de tempo dos últimos 37 anos em qualquer lugar do planeta – uma tentativa de conscientizar o público sobre mudanças ambientais.

A plataforma usa informações da Nasa, do Programa Landsat da agência geológica dos Estados Unidos (USGS) e do programa Copérnico da União Europeia.

A ferramenta mostra a mudança nas linhas costeiras, a expansão generalizada de paisagens urbanas e terras agrícolas, e o recuo simultâneo de geleiras, florestas e rios.

Um vídeo mostra a rápida transição de florestas para vilas e fazendas perto da Bolívia, uma das principais causas do desmatamento na floresta amazônica; enquanto outro mostra a diminuição da geleira Columbia no Alasca em 20 quilômetros devido ao aquecimento global.