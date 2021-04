Multilaser traz ao Brasil marca de mouses e teclados Rapoo

A brasileira Multilaser traz ao Brasil a partir de hoje a marca de mouses e teclados chinesa Rapoo. Os novos produtos serão distribuídos pela Multilaser, que também continuará a vender periféricos sob sua própria marca. A Rapoo foi fundada em 2002 e atuou por anos como uma fabricante de aparelhos para outras marcas, como a LG. A empresa foi umas pioneiras no uso da tecnologia de comunicação sem fio na frequência 2,4 GHz, que viabiliza o uso de periféricos como mouses e teclados sem problemas de interferência, que eram comuns no início desse mercado.

Segundo Danilo Angi, diretor de produtos da Multilaser, todos os produtos da Rapoo serão importados. "100% dos produtos serão importados. No Brasil, não há fábricas de mouse e teclado. É invíavel montar tais produtos no país atualmente. Toda a linha de montagem e maquinário estão na China. Não há como competir com a China hoje em dia. Qualquer marca multinacional fabrica produtos lá", disse Angi, ao responder questionamento da EXAME em coletiva de imprensa.

A aposta no mercado de periféricos para computadores vem na esteira da alta demanda por notebooks em 2020, puxada pela quarentena e pelo trabalho remoto. Segundo dados da empresa brasileira de inteligência de mercado Compre & Confie, o faturamento do setor de notebooks no comércio eletrônico no Brasil foi de 2,1 bilhões de reais entre os meses de março e junho de 2020, um crescimento de 85,2% em relação ao mesmo período no ano anterior.

A Multilaser venderá no Brasil conjuntos de mouse e teclado da Rapoo com e sem fio. O combo X1800T de mouse e teclado Bluetooth tem preço sugerido de 299 reais. Já o combo X1800S de mouse e teclado com tecnologia de 2,4 GHz sai por 149,90 reais.

A empresa tem como sua maior aposta nos mouses o modelo M100, de 100 reais, que pode se conectar a computadores por Bluetooth ou por receptor de 2,4 GHz. Já o M500 é um modelo de cinco botões com sensor de alta precisão de 1600 dpi (medida de precisão de movimento), conexões Bluetooth e 2,4 GHz e, por ser mais completo, tem preço mais alto: 199,90 reais.

Com o aumento da demanda por aplicativos de videochamadas as webcams também são apostas da Rapoo para o Brasil. A C200, de 269,90 reais, filma em resolução HD e tem microfone integrado. A câmera pode ser rotacionada em 360º e pode ser acoplada ao notebook ou usada em um tripé. Já o modelo C260, de 399 reais, possui os mesmos recursos da C200, mas pode filmar com resolução de imagem Full HD.

Para complementar a experiência de videochamadas, a Rapoo traz ao Brasil headsets, fones de ouvido com microfones integrados. Os modelos chamados H120 (USB) e H100 (P2 e P3) chegam com preços sugeridos de 199,90 e 149,90 reais, respectivamente. Os dois modelos têm tecnologia de redução de ruído ambiente. Todos os novos produtos da empresa serão vendidos por varejistas no comércio eletrônico e no site da Multilaser, assim como em lojas físicas em todo Brasil.

No mercado brasileiro, a Rapoo mira no segmento de produtos de alto nível, posicionamento entre o chamado “premium”, ocupado pela Microsoft, e o intermediário, ocupado pela Multilaser. A meta declarada da empresa é levar a Rapoo ao top cinco de marcas do segmento de mouses e teclados em três anos. Para o futuro, a Multilaser planeja um aluguel de periféricos eletrônicos no Brasil. Mas, primeiro, a missão é estabelecer a marca no mercado nacional.

