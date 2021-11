A Skillbox Holding Limited, maior empresa de cursos on-line da Rússia, chega ao Brasil a partir desta semana, após realizar uma fusão com a edtech brasileira Mentorama. São oferecidos, atualmente, cerca de 50 cursos profissionalizantes na área de tecnologia, especialmente nos campos de design, programação, desenvolvimento de games e marketing.

A Skillbox tem como maior acionista a empresa VK, mais conhecida como Mail.ru Group, que é a maior empresa de tecnologia da Rússia.

Em um ano de atuação, a Mentorama gravou mais de 700 horas de aulas. Com a fusão com a empresa russa, a expectativa é ampliar as vendas de cursos tanto para pessoas físicas quanto para empresas. Ao todo, atualmente, a Mentorama tem 20 parcerias corporativas.

“Os cursos são elaborados junto com especialistas que estão trabalhando na linha frente do mercado, e não apenas professores com conhecimento teórico. As empresas têm interesse em atrair esses profissionais”, afirma Anton Vinogradov, CEO da Mentorama, em entrevista exclusiva para a EXAME.

Os cursos oferecidos ensinam habilidades práticas para o mercado de trabalho, como programação em Java ou Python, bem como técnicas de marketing de performance para empresas. Existe a expectativa de ampliar o escopo dos cursos no futuro. Só a Skillbox tem mais de 560 cursos. Há, ainda, interesse em adentrar áreas do ensino superior, no campo de especialização.

“Todos os segmentos de educação estão no radar da empresa. A prioridade inicial é clara: oferecer educação complementar para as áreas práticas mais demandas para o mercado de trabalho. A empresa considera possibilidades como cursos de MBA, inclusive na Rússia”, diz Vinogradov.

De acordo com o executivo, a VK não deve ter grande interferência no funcionamento cotidiano da empresa. Mas seu apoio deve ser importante para o crescimento da companhia. “A VK é a maior acionista da Skillbox e esperamos que a Mentorama nos ajude com sua experiência no mercado de educação on-line. Mas a própria equipe da Mentorama irá tocar o dia a dia da empresa. Talvez, com a fusão, haja uma maior integração entre as equipes para possibilidades de aberturas de novos postos de trabalho no Brasil.”

Os cursos partem do zero e podem ajudar a desenvolver habilidades fundamentais para que o aluno possa entrar bem no mercado de trabalho como um profissional júnior ou mesmo pleno, se ele já tiver alguma experiência na área. Todas as aulas são gravadas e podem ser acessadas a qualquer horário. Há, também, o atendimento com tutores, que é feito em tempo real.

A Skillbox e a Mentorama buscam espaço em um mercado em ascensão no Brasil, mas que tem já muitos competidores em busca de um lugar ao sol. Empresas como a Trybe, a Ironhack, a Udemy e a Conquer oferecem cursos que ensinam habilidades a profissionais que almejam entrar no mercado de trabalho em áreas ligadas à tecnologia. Mas, de fato, ainda faltam profissionais especializados na área. Segundo levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), a procura por profissionais de TI será de 420 mil pessoas até 2024 e o Brasil forma apenas 46 mil por ano.