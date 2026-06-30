Jota capta R$ 150 milhões em rodada liderada pela Haun Ventures

A Jota, fintech B2B que usa inteligência artificial para automatizar tarefas financeiras de pequenos negócios, concluiu na segunda-feira, 29 a captação de R$ 150 milhões em uma rodada série A liderada pela Haun Ventures. O aporte, equivalente a cerca de US$ 30 milhões, avalia a startup em aproximadamente US$ 185 milhões.

A rodada marca a segunda captação da empresa em cerca de um ano e representa também o primeiro investimento da Haun Ventures em uma startup brasileira. A gestora foi fundada em 2022 por Katie Haun, ex-procuradora federal nos Estados Unidos e primeira mulher a se tornar sócia da Andreessen Horowitz, um dos fundos de capital de risco mais conhecidos do Vale do Silício.

Além da Haun, participaram da rodada fundos que já estavam no cap table, quadro de acionistas da companhia, como HOF Capital e Alter Global. A HOF é conhecida por ter investido em empresas como Anthropic, OpenAI, Neuralink e xAI. Greyhound Capital e outros investidores globais também entraram na captação.

O novo capital será usado para acelerar a infraestrutura de inteligência artificial da Jota e ampliar as funções de seu assistente financeiro. Uma das frentes em estudo é a oferta de crédito em contexto, modelo em que o sistema tenta identificar o momento exato em que o cliente precisa de liquidez.

A tese da Jota é que parte relevante da inovação em serviços financeiros deixou de estar apenas no meio de pagamento e passou a disputar o trabalho operacional que ainda recai sobre o empreendedor. Em vez de exigir que o usuário abra aplicativos, percorra menus, preencha campos e concilie informações manualmente, a empresa tenta transformar pagamentos, cobranças e controle de caixa em interações por texto, áudio e comando de voz.

Fundada por Davi Holanda, executivo com passagem pelo PagBank e pela Bankly, a startup ganhou tração ao apostar no WhatsApp como porta de entrada para a gestão financeira. A escolha parte de uma leitura simples do mercado brasileiro: se o pequeno empreendedor já usa o aplicativo para vender, atender clientes, negociar com fornecedores e organizar a rotina, a vida financeira poderia passar a operar dentro da mesma conversa.

Hoje, a Jota afirma ter cerca de 300 mil clientes e R$ 3,5 bilhões em TPV anualizado, sigla em inglês para volume total processado. Para 2026, a meta é superar 1 milhão de clientes e alcançar R$ 10 bilhões em volume processado.

De assistente no WhatsApp a infraestrutura financeira com IA

A captação reforça uma estratégia que a empresa já vinha desenhando desde o lançamento de seu aplicativo próprio. Em março, a Jota apresentou o Fala Tap, solução que combina tap to phone, tecnologia que transforma o celular em maquininha por aproximação, com inteligência artificial conversacional.

Na prática, o vendedor pode dizer algo como “cobra R$ 200 no crédito” e deixar que o sistema monte a transação no celular. A proposta é reduzir etapas manuais da cobrança e aproximar a experiência de pagamento da lógica de um assistente financeiro.

A empresa também tenta ocupar um espaço entre o aplicativo bancário tradicional e a automação prometida pela IA generativa. O cliente pode enviar áudio, texto, imagem de boleto, planilha ou nota fiscal e pedir que o sistema execute tarefas como pagar contas, consolidar saldos, gerar cobranças, calcular preço de venda e consultar gastos por fornecedor ou categoria.

O movimento coloca a Jota em uma disputa mais ampla entre fintechs, bancos e empresas de software pelo relacionamento operacional com pequenos negócios. No caso da startup, a aposta é que o assistente financeiro deixe de ser apenas uma interface de atendimento e passe a funcionar como uma camada de decisão sobre caixa, crédito, cobrança e recebimento.

A empresa havia levantado uma rodada seed, estágio inicial de captação, no início de 2025, liderada pela MAYA Capital e com participação de HOF Capital, Big Bets, Alter Global e North Ventures. Agora, com a série A, a Jota tenta acelerar a passagem de produto de nicho para infraestrutura financeira de maior escala.