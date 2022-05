Google I/O: empresa apresenta atualizações em suas principais ferramentas

Nesta terça-feira, 18, começa a Google I/O, conferência para desenvolvedores que reúne as principais novidades de inovação nos produtos da empresa. Trata-se da primeira edição do evento com presença de público depois das edição virtuais da pandemia.

Na apresentação de hoje, entre as novidades, a empresa fez anúncios sobre serviços como Tradutor, Maps e Assistente. Confira os detalhes:

Google Tradutor

O aplicativo de traduções do Google ganhou suporte para mais 24 idiomas, totalizando 133 disponíveis ao todo. Com isso, a ferramenta atenderá mais de 300 milhões de pessoas.

Na lista, há idiomas indígenas da América do Sul, como o guarani que, segundo o Google, é falado por mais de sete milhões de pessoas no Paraguai, na Bolívia, na Argentina e no Brasil.

Google Maps

A novidade do serviço é o Immersive View, que oferece uma experiência ao explorar cidades em 3D. De início, serão atendidas as cidades de Los Angeles, Londres, Nova York, São Francisco e Tóquio. Segundo o Google, o recurso chegará para outras cidades em breve.

Google Search

O Google anunciou uma atualização no Multisearch, recurso já lançado e que permite buscar fotos com um texto de complemento. Assim, usuários poderão tirar foto de uma comida, por exemplo, e perguntar ao Google se há restaurantes por perto em que ela é vendida.

O recurso será liberado este ano para buscas em inglês e ganhará novos idiomas em uma segunda etapa.

Google Assistente

Novo recurso vai permitir a interação com os totens quando os usuários olharem para a câmera do dispositivo - quando forem modelos com câmera.

Esse recurso será liberado esta semana para versões em inglês do Nest Hub Max e para o Android, e começará a ser liberada no iOS em inglês ainda este mês. Sem data para outros países.