Falha no provedor Akamai derruba sites e serviços online nesta quinta

Diversos sites e serviços online ficaram temporariamente fora do ar nesta quinta-feira, 22, após uma falha no provedor de hospedagem Akamai.

Na lista de serviços afetados estavam a PSN (rede de jogos do PlayStation), Steam, Airbnb, iFood e MercadoLivre. Segundo o site Down Detector, que registra a instabilidade da rede, os acessos foram interrompidos por volta das 13h, e seguiu até às 14h30.

No Twitter, a Akamai confirmou o problema e amenizou dizendo que tudo estava funcionando cerca de uma hora depois. A empresa também relatou que problema não foi resultado de um ataque cibernético aos seus sistemas.

Akamai is experiencing a service disruption. We are actively investigating the issue and will provide an update in 30 minutes.

— Akamai Technologies (@Akamai) July 22, 2021