Veja como ativar configuração 'secreta' do iPhone

A cada atualização que passa, o iPhone ganha novas ferramentas que melhoram a interatividade do usuário com o smartphone. Hoje em dia, disponível no iOS14 para cima, existe uma configuração 'secreta' que poucos adeptos aos produtos da empresa da maçã conhecem.

O recurso 'Tocar Atrás' permite bater o dedo duas ou três vezes na parte de trás do smartphone para que ele realize uma ação. É possível escolher o que o celular fará depois do toque, desde ativar a lanterna até coisas específicas de acessibilidade, o que torna a ferramenta mais prática ainda. Veja como é fácil aplicá-la:

Como ativar o 'tocar atrás' do iPhone

Verifique se você tem a versão mais recente do iOS instalada no iPhone 8 ou posterior; Vá em "Ajustes", "Acessibilidade" e depois procure por "Toque"; Agora, clique em "Tocar Atrás" e defina se você prefere o toque duplo ou triplo; Depois, escolha uma ação para o tipo de toque e pronto! Agora é só tocar na parte de trás do iPhone e ele ativará a ação definida por você.

🕐 Tempo médio: 1-2 minutos