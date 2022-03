Bug King: marca convida consumidores a encontrar falhas em games e ofertas

Depois de anunciar o patrocínio à LOUD, organização de eSports brasileira, o Burger King acaba de apostar em mais uma ação dentro do território gamer. A marca agora promove sua nova campanha Bug King, uma brincadeira com a palavra "bug" (falha no software), que do dia 17 de março ao dia 17 de abril, convidará o consumidor a entrar numa caçada por ofertas bugadas, de até 40% de desconto, espalhadas pela internet.

Com um tom irreverente e disruptivo, a rede escolhe se aproximar deste mundo, utilizando de uma linguagem facilmente reconhecida pelo público: os bugs. “Queremos dialogar de forma muito mais próxima com os nossos fãs e, para isso, levamos em conta além do target, os pontos de conexão entre os jovens e a nossa marca", conta Juliana Cury, Diretora de Marketing & Inovação da BK Brasil.

Durante o período, o aplicativo do BK é um dos ambientes que promete esconder grandes surpresas. Uma vez ao dia, ofertas bugadas serão liberadas para quem estiver conectado.

Além disso, a rede também irá incentivar o compartilhamento de bugs encontrados em qualquer game durante o momento em que o cliente estiver jogando em sua casa. Aqueles que repostarem usando a hashtag #BugKing, ganharão um cupom de desconto. O filme da campanha também conta com descontos escondidos.

“Queremos nos aproximar dos gamers do jeito BK. Celebrando as imperfeições do mundo, rindo dos erros, abraçando a zoeira. Isso é ser “do seu jeito”. Por isso, agora o Burger King é Bug King”, finaliza Rogério Chaves, Diretor de Criação da DAVID.

Para reforçar a ação, todo enxoval das redes sociais foi mudado, contando com comunicações, interações e elementos bugados. Seguindo o conceito, os totens de autoatendimento de todas as lojas do BK também terão suas imagens alteradas, assim como as publicidades espalhadas pelas cidades de SP, RJ, BH, Curitiba, Brasília, Campinas, Fortaleza, Natal, Cuiabá, Goiânia, Porto Alegre e Salvador.