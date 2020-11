Amazon dá desconto em Alexa e Kindle; veja as ofertas da pré-Black Friday

A gigante do varejo, Amazon, já adiantou a Black Friday e começou a dar descontos em diversos produtos eletrônicos.

Para ajudar seu bolso e na sua escolha do que comprar durante o evento, que acontecerá definitivamente na sexta-feira, 27, EXAME selecionou as melhores ofertas.

Aprenda a investir melhor para gastar na Black Friday. Conheça a Estratégia IronCaps

Confira os descontos:

Fire TV Stick Light

O controle da Amazon que permite que televisões normais consigam ter acesso a serviços de streaming, como a Netflix, o Disney+, o YouTube, a AppleTV+, o Prime Video e o Telecine, além de ter a assistente de voz da companhia, a Alexa, acoplada.

Com isso, é possível usar a sua voz para pedir que a Alexa inicie programas de uma forma mais fácil, sem ter de apertar nenhum botão.

O dispositivo está custando 236,55 reais à vista, com um desconto de mais de 100 reais, e 249 reais parcelados em até 12 vezes — um desconto de exatamente 100 reais, visto que a varejista afirma que o controle custava 349 reais anteriormente.

Echo Show 8

A versão da Alexa com visor tem um desconto de 5% na pré-Black Friday da Amazon, saindo por 664,05 reais à vista ou 699 reais parcelados em até 12 vezes.

Segundo a empresa, o valor anterior do produto era de 899 reais. Com ela é possível ver fotos, assistir a séries no Amazon Prime Video e jogar jogos com a assistente virtual, como o “Perguntados”.

Kindle Paperwhite

O novo Kindle Paperwhite de 8GB, que anteriormente custava 499 reais, está com um desconto de 5% à vista, saindo por 379,05 reais à vista no cartão ou no boleto e por 399 reais parcelados em até 12 vezes.

A opção de 32GB também está com desconto e saiu dos 649 reais para os 521,55 reais à vista ou 549 reais que podem ser parcelados também em 12 vezes. Essa versão do leitor digital da Amazon é à prova d’água e tem uma tela tela antirreflexo de 300 ppi.

Kindle 10ª geração

Mais um Kindle para a lista, o 10ª geração é o que apresenta um desconto maior, de 23% em relação ao seu valor anterior, de 349 reais. A versão mais simples do leitor com iluminação custa 255,55 reais à vista e 269 reais que podem ser parcelados em até 12 vezes.

Instax Mini 11

A câmera da Fujifilm que imita as Polaroids antigas está saindo por 344,90 reais, com um desconto de 11% em relação ao preço anterior de 387 reais segundo a varejista. A versão 11 da Instax Mini tem um modo selfie e close up, que permite a aproximação de “30 cm a 50 cm de distância com maior riqueza de detalhes”.

Games

Por fim, a Amazon também está oferecendo descontos em diversos jogos, em especial para o PlayStation 4, como o famoso God Of War, que está com um desconto de 38%, custando 49 reais, e o The Last of Us Part II, saindo por 149 reais — um desconto de 47% em relação ao preço anterior. Os jogos do Xbox One também estão na lista, como, por exemplo, o Just Dance 2019, que está com um desconto de 73%, custando 49 reais.