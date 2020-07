Trabalhador que pediu auxílio de R$ 600 em julho pode consultar aprovação

A Dataprev informou que realizou 99,8% do processamento de todos os requerimentos do auxílio emergencial. O novo lote de resultados já foi enviado à Caixa, responsável pelo pagamento do auxílio.

No mês de julho, 721.337 pessoas foram consideradas elegíveis e o detalhamento da análise já está disponível para consulta neste endereço: consultaauxilio.dataprev.gov.br. Ao todo, os últimos lotes enviados, neste mês, contemplaram resultados de 2.078.064 requerimentos.

A maior parte dos cadastros (1.771.713) é referente aos pedidos feitos entre os dias 17 de junho e 2 de julho. Os outros 306.351 são solicitações de outros períodos que haviam sido retidos pelo Ministério da Cidadania devido complexidade de cenários.

A Dataprev informou ainda que está com 122.805 pedidos para serem reprocessados. O número representa 0,22% de todas as solicitações recebidas da Caixa, que foram de 56.253.131. Desse total, 56.130.326 já foram devolvidos ao banco.

Até sexta-feira, 10, 917.305 cidadãos estavam com os cadastros classificados como “inconclusivos” nos sistemas. Os cidadãos ainda podem complementar seus dados via aplicativo e site da Caixa para que sejam processados seus requerimentos.