Governo divulga novo calendário de pagamento do auxílio emergencial

O governo divulgou nesta quinta-feira, 29, um novo calendário de pagamento do auxílio emergencial. Estão neste lote de pagamento 95 mil pessoas que passaram por reavaliações cadastrais em outubro.

A Portaria nº 519 do Ministério da Cidadania, publicada no Diário Oficial da União traz o calendário de créditos na conta social digital e de saques das cinco parcelas originais do benefício.

Os novos lotes do auxílio emergencial liberados para pagamento entram nos ciclos em vigor. O público da Portaria nº 519 será integrado ao calendário a partir do Ciclo 4.

Segundo o Ministério da Cidadania, oito mil cidadãos nascidos em janeiro que já terão o crédito da primeira parcela na conta social digital nesta sexta-feira, 30. Eles se juntam a 3,6 milhões de beneficiados que fazem aniversário no mesmo mês e que estavam no fluxo divulgado pelo Governo Federal no fim de setembro.

Pelo fluxo de pagamento, o crédito da primeira parcela em poupança social digital será feito a partir de sexta-feira (30), e será finalizada em 20 de novembro, seguindo a data de nascimento.

A segunda parcela será creditada entre 22 de novembro e 12 de dezembro. Já crédito da terceira, quarta e quinta parcelas será feito entre 19 de dezembro e 27 de janeiro de 2021. Veja calendários abaixo:

Ciclo 4- Crédito em poupança digital social

30 de outubro: nascidos em janeiro

04 de novembro: nascidos em fevereiro

05 de novembro: nascidos em março

06 de novembro: nascidos em abril

08 de novembro: nascidos em maio

11 de novembro: nascidos em junho

12 de novembro: nascidos em julho

13 de novembro: nascidos em agosto

15 de novembro: nascidos em setembro

16 de novembro: nascidos em outubro

18 de novembro: nascidos em novembro

20 de novembro: nascidos em dezembro

Ciclo 4 – saque em dinheiro

07 de novembro: nascidos em janeiro e fevereiro

14 de novembro: nascidos em março

21 de novembro: nascidos em abril e maio

24 de novembro: nascidos em junho

26 de novembro: nascidos em julho

28 de novembro: nascidos em agosto e setembro

01 de dezembro: nascidos em outubro

05 de dezembro: nascidos em novembro/dezembro

Ciclo 5- crédito em poupança social

22 de novembro: nascidos em janeiro

23 de novembro: nascidos em fevereiro

25 de novembro: nascidos em março

27 de novembro: nascidos em abril

29 de novembro: nascidos em maio

30 de novembro: nascidos em junho

2 de dezembro: nascidos em julho

4 de dezembro: nascidos em agosto

6 de dezembro: nascidos em setembro

9 de dezembro: nascidos em outubro

11 de dezembro: nacsidos em novembro

12 de dezembro: nascidos em dezembro

Ciclo 6 – crédito em poupança social

13 de dezembro: nascidos em janeiro e fevereiro

14 de dezembro: nascidos em março

16 de dezembro: nascidos em abril

17 de dezembro: nascidos em maio

18 de dezembro: nascidos em junho

20 de dezembro: nascidos em julho e agosto

21 de dezembro: nascidos em setembro

23 de dezembro: nascidos em outubro

28 de dezembro: nascidos em novembro

29 de dezembro: nacsidos em dezembro

Ciclos 5 e 6 – saques em dinheiro