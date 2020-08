Bolsa Família final 2 recebe última parcela do auxílio emergencial

Bolsa Família começam a receber a quinta e última parcela do auxílio emergencial nesta quarta-feira, 19. Os beneficiários docomeçam a receber a quinta e última parcela donesta quarta-feira, 19.

Os primeiro a receber são os inscritos no programa com o

Número de Identificação Social (NIS) final 2.

O pagamento do auxílio aos inscritos no Bolsa Família é feito automaticamente, ou seja, os beneficiários não precisam se cadastrar no programa. Entretanto, só recebe o auxílio emergencial se o valor for maior do que o creditado pelo Bolsa Família.

O dia do pagamento é definido a partir do último número do seu NIS. Somente a partir desse dia, o beneficiário poderá sacar o seu benefício, antes disso ele não estará disponível. Veja o calendário abaixo:

18 de agosto, pagamento para final do número de indentificação social 1

19 de agosto, pagamento para final do número de indentificação social 2

20 de agosto, pagamento para final do número de indentificação social 3

21 de agosto, pagamento para final do número de indentificação social 4

24 de agosto, pagamento para final do número de indentificação social 5

25 de agosto, pagamento para final do número de indentificação social 6

26 de agosto, pagamento para final do número de indentificação social 7

27 de agosto, pagamento para final do número de indentificação social 8

28 de agosto, pagamento para final do número de indentificação social 9

31 de agosto, pagamento para final do número de indentificação social 0

Para os outros beneficiários do auxílio emergencial, o pagamento está sendo feito em lotes. Desde 22 de julho, a quarta parcela vem sendo paga aos aprovados no primeiro lote (que receberam a primeira parcela em abril). O quinto lote começa a ser pago em 28 de agosto para esses primeiros aprovados.