Veja os bairros mais caros e baratos para alugar um imóvel em São Paulo

O preço médio do aluguel de um imóvel na cidade de São Paulo ficou em R$ 2 mil reais no mês de setembro. Comparado com agosto, os preços tiveram alta de 0,8%. No acumulado do ano, a alta é de 4,2%. Já em 12 meses, é de 6%. Os dados fazem parte de um estudo realizado pelo Imovelweb e divulgado com exclusividade para a EXAME.

Entre os bairros analisados, a Vila Cunha Bueno, com valor médio do aluguel em R$ 1.391 por mês, e Parada Inglesa (R$ 2.033) registraram as maiores alta no preço nos últimos 12 meses, de 24,3%. Em seguida aparecem os bairros Jardim D´Abril (R$ 1.327/mês), com aumentos de 22,4%.

Já entre os bairros que registraram queda no valor do aluguel estão Cidade Líder (R$ 1.838/mês), Cidade Jardim (R$ 4.429/mês) e Vila Santo Estéfano (R$ 1.875/mês) com baixa de 22,3%, 21,5% e 20,5%, também no último ano.

O estudo apontou as médias de locação nos bairros mais caros e baratos da capital paulista. Veja abaixo: