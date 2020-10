762 bancos e fintechs foram aprovados para oferecer o Pix. Veja a lista

O Banco Central anunciou que 762 instituições, entre bancos, financeiras, fintechs e instituições de pagamentos, concluíram com sucesso todos os testes necessários e estão prontas para ofertar o Pix de forma segura e em conformidade com os requisitos a partir do dia 16 de novembro. Veja a lista das instituições aprovadas.

O processo de adesão de instituições ao Pix para ofertar o novo sistema de pagamentos instantâneos a partir do seu lançamento se encerrou no dia 16 de outubro, com a conclusão das etapas cadastral e homologatória.

Já foi febre, já foi mico, agora a maturidade chegou. Entenda como investir de verdade em Bitcoin

O processo de adesão de instituições participantes ao Pix será reaberto de forma permanente a partir de 1º de dezembro.

O cadastramento de chaves de usuários do Pix, pessoas físicas e jurídicas, não se confunde com o de instituições e permanecerá permanentemente aberto.