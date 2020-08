1 milhão recebem o auxílio de R$ 600 a partir desta quarta-feira

A Caixa inicia nesta quarta-feira, 5, o pagamento do auxílio emergencial para 1,15 milhão de beneficiários do programa. Está contemplado neste lote quem realizou o procedimento de contestação entre os dias 24 de abril e 19 de julho e foi considerado elegível a receber a primeira parcela.

Além desse contingente, entram no lote as pessoas que receberam a primeira parcela em abril e tiveram a concessão do benefício reavaliada após atualizações de dados governamentais. Para esse último grupo, o calendário inclui o crédito da terceira e da quarta parcelas.

O pagamento será realizado de forma escalonada. Todos receberão o crédito na poupança digital social ainda este mês e o saque do dinheiro será em agosto e setembro.

Os primeiros a receber, nesta quarta-feira, são os beneficiários nascidos de janeiro a maio. Veja o calendário abaixo:

Calendário do pagamento da primeira parcela na Conta Poupança Social

Data do benefício Nascidos nos meses Total de beneficiários 5 de agosto De janeiro a maio 483.000 7 de agosto Junho 96.000 12 de agosto Julho 98.000 14 de agosto Agosto 96.000 17 de agosto Setembro 97.000 19 de agosto Outubro 96.000 21 de agosto Novembro 91.000 26 de agosto Dezembro 94.000

No caso dos saques da primeira parcela, as datas são distintas do calendário do crédito. Aqueles que quiserem sacar os 600 reais deverão seguir o seguinte cronograma:

Cronograma de saque da primeira parcela