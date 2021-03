O que é Custo Efetivo do Seguro Habitacional?

Uma das coisas mais importantes quando se pensa em comprar a casa própria é avaliar muito bem todas as minúcias que envolvem um financiamento imobiliário. Você pode conseguir condições diversas, pois existe uma infinidade de bancos e instituições que oferecem o crédito que precisa para a realização de seu grande sonho. Porém, deve prestar a atenção nas taxas cobradas, nos valores das parcelas, na duração do contrato de aquisição, nos tipos de seguros habitacionais e calcular quanto tudo isso irá pesar em seu bolso.

Entenda abaixo o que é o CESH.

CESH — Custo Efetivo do Seguro Habitacional

O comprador de um imóvel, seja residencial, seja comercial, tem a obrigatoriedade de contratar seguros para garantir ao banco ou instituição financeira a quitação da dívida em caso de morte ou invalidez e na ocorrência de Danos Físicos ao Imóvel (DFI).

O Custo Efetivo do Seguro Habitacional (CESH) pode impactar nos valores do financiamento, pois são taxas calculadas de acordo com os pagamentos e prêmios desses seguros e coberturas que o cliente necessita contratar no momento da negociação.

Uma das coisas que influenciam no CESH é a idade do segurado, pois, quanto mais velho, maiores são os riscos para a financeira. Por isto, as taxas são mais altas e, dependendo da extensão do financiamento, o impacto sobre o valor final do imóvel será grande.

Mas, lembre-se de que podem existir variações das taxas de juro no mercado no decorrer do tempo de seu financiamento e elas também acabam trazendo algumas mudanças nos valores das parcelas. Preste atenção nas condições que a financiadora oferece, pois, elas variam de empresa a empresa e, em algumas, certas vantagens acabam valendo a pena.