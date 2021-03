Como funciona o seguro saúde

Cuidar da saúde é algo essencial, porém nem sempre recebemos o atendimento quando mais precisamos ou, se recebemos, a qualidade pode ser insuficiente.

Quem já utiliza ou utilizou o SUS, por exemplo, sabe o quanto ele é precário e moroso, desde a espera por um atendimento nos hospitais, a marcação de uma consulta nos postos de saúde até a realização de um exame, o qual pode levar meses ou anos para ser agendado devido à gigantesca lista de espera pelo mesmo procedimento.

Mas, quem tem um plano de saúde convencional também enfrenta dificuldades para ser atendido em suas necessidades habituais ou emergenciais, pois o número de clientes que optaram por contratar uma empresa que oferece esses serviços aumentou exponencialmente nos últimos anos.

O que fazer, então?

Seguro Saúde, uma nova opção para quem precisa de atendimento médico

Um plano de saúde é muito dispendioso e, por não ser usado com muita frequência, acaba não tendo tantas vantagens para o cliente.

Aí, é que entra a opção do Seguro Saúde, o qual pode ser contratado de forma simples e de acordo com seu perfil e necessidades específicas.

Para entender as vantagens, veja algumas diferenças básicas entre os dois tipos de serviços.

Plano de saúde – é um serviço ofertado por uma empresa privada que possui uma rede credenciada de médicos de diversas especialidades, laboratórios, hospitais e clínicas.

Ao precisar de um atendimento, o cliente busca entre as opções oferecidas e escolhe aquela que atende melhor suas necessidades. Porém, existem limitações quanto a tipos de exames ou tratamentos “liberados” no contrato e, mesmo que você tenha um médico de sua preferência, não é possível agendar com ele se não estiver cadastrado no plano.

Seguro Saúde – a grande diferença está em não existir uma rede credenciada, dando ao cliente a vantagem de poder escolher o profissional ou instituição médica que desejar. Além disso, o valor da mensalidade é bem acessível e muito abaixo dos preços cobrados pelos planos de saúde.

Como funciona um Seguro Saúde?

Ele é um contrato de seguro em que a pessoa recebe um reembolso das despesas com consultas, exames, cirurgias ou outros tratamentos que realize. Esse reembolso pode ser parcial ou integral, dependendo da seguradora e das cláusulas do contrato.

No Seguro Saúde, você faz um plano de acordo com seu perfil, ou seja, você responde a um questionário sobre seu quadro médico, idade, tratamentos que realiza e o contrato é feito dentro das suas necessidades primordiais, abrangendo as especialidades concernentes a suas condições de saúde.

Viu como é vantajoso possuir um Seguro Saúde? Faça já o seu!