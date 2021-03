Como fazer um seguro saúde

Com os sérios problemas do sistema de saúde público no Brasil, muitos têm preferido pagar por um plano particular ou familiar para conseguir um atendimento melhor e mais ágil. Porém, essas pessoas acabam enfrentando outros tipos de dificuldade, como preços extremamente altos, filas de espera nos hospitais e clínicas conveniadas, demora no agendamento de exames por conta do excesso de pacientes que migraram para os planos pagos, não poder se consultar com o médico de sua preferência se ele não fizer parte da rede credenciada, entre outras.

A solução pode estar em fazer um seguro saúde. Diferente dos planos convencionais, ele é um produto que permite aos segurados escolherem médicos, hospitais, laboratórios e outros serviços de acordo com sua necessidade, sem a obrigatoriedade de somente utilizar aqueles que possuem credenciamento na seguradora.

O funcionamento é fácil e rápido, pois você busca o atendimento que escolheu, paga pelos serviços e, depois, solicita o reembolso, que pode ser parcial ou integral, dependendo da empresa de seguros contratada por você.

Como contratar um seguro saúde

Os passos para esse tipo de contratação não são complicados, mas você precisa escolher bem para poder usufruir do melhor que seu plano possa oferecer.

Sendo assim, vamos ajudá-lo com algumas informações básicas sobre como contratar seu seguro saúde.

Antes de mais nada, pesquise as melhores seguradoras que disponibilizam esse serviço. Existe uma grande variedade de empresas, mas é preferível contratar uma que tenha boa reputação e boas avaliações de seus clientes.

Nunca feche com a primeira que encontrar. Solicite vários orçamentos e analise as vantagens que cada uma oferece e decida-se por aquela que melhor atende às suas necessidades. Pagar o menor preço nem sempre é o melhor caminho. Por isso, calcule os valores e opte pela seguradora que tem uma maior quantidade de reembolsos parciais. No momento da contratação, você precisará responder a um questionário sobre seu histórico médico. Seja o mais sincero possível e detalhe suas condições de saúde sem omitir nada . E sses dados constarão de seu contrato e você terá uma cobertura mais ampla e que abrange todas as especialidades e procedimentos que possa precisar. Não se preocupe com as chamadas “doenças pré-existentes”, não atendidas, por vezes, pelos planos de saúde. A omissão de algum dado sobre sua real condição médica vai impedir que receba os reembolsos em certos tratamentos, como cirurgias mais complex a s e car a s , por exemplo.



Viu como é simples e vantajoso contratar um seguro saúde?

Então, siga as dicas e boa sorte!