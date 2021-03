Como fazer um seguro para seu pet

Já ouviu falar em seguro para pets? Não, não é o plano de saúde que se assemelha aos de humanos, e sim algo mais parecido com um seguro de vida. O seguro destinado aos animais de estimação não se limita apenas a auxílio para agendamento de consultas e reembolso de algumas despesas médicas, mas oferece também outros tipos de serviços que você pode conferir neste artigo específico sobre as vantagens de ter um seguro pet.

Para contratar um plano desse para seu melhor amigo, várias são as seguradoras com este tipo de serviço disponível. Confira abaixo algumas opções:

Youse

Dentro do seguro residencial, você pode adicionar o plano de assistência pet e garante serviços que vão ajudar no dia a dia com seu bichinho.

Porto Seguro

O “Health for Pet” dispõe de 3 categorias para contratação: ambulatorial, essencial e completo. Cada um tem um escopo de cobertura e um pode se encaixar com seu momento.

Bradesco

A Proteção Especial Bradesco já inclui a assistência pet no seu plano de benefícios. Os detalhes são especificados no manual do seguro quando da contratação.

Pet Mais Vida

São 8 tipos de planos para você encontrar o que mais faz sentido para suas necessidades e os valores começam em R$ 65.

Outras seguradoras como Santander, MBM Seguros, Sompo, Carrefour e outras tantas também disponibilizam a assistência para seu pet. Pesquise e analise, dentre as opções, qual cabe melhor no estilo de vida que você leva com seu animalzinho.