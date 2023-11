Uma década promissora no horizonte

Um salto na área plantada (de 19,1%) e nas produções de grãos (24,1%) e carnes (22,4%), associado a crescimentos de dois dígitos nas principais commodities exportadas, sinaliza um futuro muito promissor e lucrativo para o agronegócio brasileiro na próxima década. É o que aponta um estudo feito por técnicos da Embrapa e do Ministério da Agricultura e Pecuária com projeções para o setor até 2033.

A perspectiva é de que a produção de grãos avance 2,4% ao ano, em média, e atinja 389,4 milhões de toneladas em uma área de 92,3 milhões de hectares. A soja vai liderar essa expansão com 12,1 milhões de hectares a mais cultivados no país. Já na produção de carnes, projeta-se um aumento de 6,6 milhões de toneladas na comparação entre 2022/23 e 2032/33, com destaque para a de frango (+28,1%) e a suína (+23,2%).

O incremento em produtividade, associado a novas tecnologias no campo, será peça-chave nesse processo, por mais que o Brasil ainda tenha espaço para ampliar a área destinada à agropecuária. A previsão é que a produtividade total dos fatores (PTF) avance, em média, 1,48% ao ano — menos do que os 3,32% registrados entre 1976 e 2021.

Potencial regional

O mapeamento ainda identifica que o fortalecimento do agro em algumas regiões vai apoiar a expansão nos próximos dez anos. Em Mato Grosso, por exemplo, quase 10 milhões de hectares serão incorporados à área plantada para a produção de grãos, resultando no aumento, principalmente, da produção de milho (+47,6% ou 22,3 milhões de toneladas), puxado pela indústria de etanol, que hoje já tem 21 usinas em operação.

Outro destaque é para a região do Matopiba (que inclui áreas agrícolas nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), onde a produção de grãos aumentou 93% nos últimos dez anos. O prognóstico é que, em 2032/33, os quatro estados devem alcançar 48 milhões de toneladas (+37,1%) em uma área de 11 milhões de hectares (+17,1%).

Novos mercados

O avanço das exportações promete não só fortalecer a posição do Brasil no cenário global como abrir oportunidades para o agro nacional nos próximos anos. Um sinal de que essa tendência já está se consolidando é que, apenas de janeiro a setembro de 2023, o país conquistou 51 novos mercados para os produtos agropecuários em 28 países

América

22 mercados em 9 países

Argentina, Canadá, México, República Dominicana, Uruguai, Equador, Colômbia, Chile e Panamá

Ásia

14 mercados em 8 países

Indonésia, Singapura, China, Índia, Malásia, Armênia, Cazaquistão e Quirguistão

África

7 mercados em 4 países

Egito, Argélia, Angola e África do Sul

Oceania

4 mercados em 3 países

Polinésia Francesa, Nova Caledônia e Vanuatu

Europa

2 mercados em 2 países

Rússia e Belarus

Oriente Médio

2 mercados em 2 países

Israel e Arábia Saudita