MELHORES E MAIORES 50 anos: na Natura &Co, sustentabilidade é a força para os negócios

Os anos 1990 foram bastante expressivos para o crescimento da fabricante de cosméticos Natura. Se até 1992 a empresa não aparecia no ranking das 500 maiores empresas do Brasil, em 1996 ela chegou ao quarto lugar. Já no ano seguinte, a companhia figurou pela primeira vez como melhor do setor de beleza — o que se repetiu em 1998, 1999, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016, 2018. Foi o suficiente para, nos 50 anos de MELHORES- E MAIORES, da EXAME, a companhia ser a mais premiada da história em seu segmento.

Ao longo dos anos, a empresa mudou e acompanhou novas tendências, como a digitalização das consultoras. Também fez apostas ousadas, a exemplo da compra de marcas como a Avon, tornando o grupo o quarto maior de beleza do mundo. “Nesses mais de 50 anos de existência, temos o modelo de negócios pautado pelas relações de qualidade e princípios éticos ao envolver milhões de pessoas e promover ampla geração de renda e trabalho”, diz João Paulo Ferreira, presidente da Natura e CEO da Natura &Co para a América Latina.

Atualmente, a empresa conta com mais de 32.000 funcionários, presença global e 4,1 milhões de representantes e consultoras de beleza na América Latina. Analisar as oportunidades e os contextos de mercado é o que faz da Natura &Co uma das empresas mais relevantes do Brasil.

Para Ferreira, o sucesso da -Natura &Co- tem como base a transformação dos desafios socioambientais em oportunidades de negócios. “O poder das relações e a sustentabilidade são pilares que, além de serem nossos diferenciais competitivos, norteiam a atuação empresarial, as decisões estratégicas e financeiras, e seguem nos guiando para o futuro”, afirma. Além disso, a marca Natura possui uma plataforma pela valorização da biodiversidade, da floresta em pé e das populações tradicionais. A relação acontece com 10.636 famílias agroextrativistas, distribuí-das em 48 comunidades em todo o Brasil e na América Hispânica.

O futuro está em seguir com produtos que valorizem a cultura da companhia e apresentem valores para a sociedade. Exemplos são o portfólio 95% vegano e o compromisso de tornar o material de todas as embalagens da marca Natura 100% reutilizável, reciclável ou compostável até o final da década. Na Avon, há o aumento no número de maquiagens para a pele negra, e a meta é ter 30% de mulheres negras na liderança até 2030.