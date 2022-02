Fintech reduz em 93% a espera dos clientes para falar com empresas

Uma boa experiência do cliente começa, antes de mais nada, por um atendimento rápido. A fintech paulistana Conta Simples, um misto de plataforma de gestão financeira e conta bancária para empresas, teve grandes avanços nessa frente desde a fundação, em 2019. De lá para cá, a fintech reduziu em 93% a espera do cliente até ser atendido por um representante — passando de 2 horas para, no máximo, 8 minutos. Como?

Uma parte foi consertando o próprio produto. Motivo da maioria dos atendimentos no lançamento do produto, os bugs hoje representam cerca de 30% das chamadas. Ajudou também ter mais braços para dar conta de tirar as dúvidas dos clientes sobre os usos da tecnologia, responsáveis por 70% dos atendimentos hoje em dia. Em dois anos, o número de funcionários triplicou: hoje são 150. Até o fim de 2022 serão 200 novas vagas.

O momento é oportuno para os clientes da Conta Simples. A fintech já captou 150 milhões de reais em investimentos de fundos como Valor Capital e JAM, do fundador do Tinder Justin Mateen.