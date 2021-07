Todo o poder ao investidor: a revolução pela educação financeira

Primeiro veio a quantidade. O número de investidores pessoas físicas na bolsa brasileira aumentou sete vezes em cinco anos, para 3,8 milhões, na esteira da queda dos juros básicos para os menores níveis da história e do avanço tecnológico.

Em fundos de investimento, o número de contas subiu quase 150%, para 28,3 milhões. Depois veio a mudança gradual de perfil. Na renda variável, o investidor começa mais cedo e estreia no mercado com valores mais baixos.

Até 2017, a maior parte dos investidores na B3 estava na faixa de 39 a 59 anos. Hoje, está entre 25 e 39 anos. Já o aporte médio de entrada caiu de cerca de 3.000 reais há três anos para menos de 500 reais atualmente. A transformação do mercado brasileiro passa agora pela disseminação do conhecimento, de estudar como investir e tomar melhores decisões. É o empoderamento do investidor.

Não é um fenômeno novo, mas ele ganha força à medida que se multiplica pelos numerosos canais de distribuição de conteúdo — de redes sociais e sites especializados a instituições de ensino, com milhares de cursos, muitos deles gratuitos.

Um estudo da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (­Anbima) deu a dimensão de uma face desse universo. A entidade identificou 260 “grandes influenciadores” que levam conteúdo de educação financeira e investimentos para mais de 74 milhões de seguidores, sem contar os milhões que trafegam no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e outras redes sociais e são igualmente impactados.

“A indústria evoluiu com as plataformas abertas de investimento e com a quantidade de informações que hoje são acessadas com facilidade muito maior”, afirma Felipe Paiva, diretor de relacionamento e pessoa física da B3. Paiva descreve o movimento como a democratização do mercado financeiro.

Os influenciadores que falam sobre investimentos produziram mais de 160.000 vídeos e postagens entre setembro do ano passado e fevereiro deste ano, com engajamento médio de 937 interações por publicação. No período de análise, as buscas por assuntos de investimentos superaram as relacionadas à saúde, mesmo com a pandemia.

O escritor e consultor Gustavo Cerbasi foi um dos pioneiros na prática de levar educação financeira para as massas, há quase 20 anos. Eram tempos em que nem existia o termo “influenciador”. Cerbasi aponta o que considera um divisor de águas para a popularização do tema de finanças pessoais no país.

“O ­YouTube teve um papel fundamental nesse processo, dando aos usuá­rios das redes a oportunidade de fazer contato com quem estava disposto a falar sobre investimentos. Foi um grande impulso para o investidor buscar conhecimento no mundo das finanças”, conta o autor de best-sellers como Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, de 2004.

André Bona, educador financeiro do BTG Pactual digital (do mesmo grupo que controla a EXAME), aponta outro fator que ajudou não só na explosão do número de investidores como na busca pela informação. “Hoje, investir é quase como pedir comida no iFood”, afirma, referindo-se à facilidade dos apps no celular. É algo que também se aplica ao conteúdo para quem quer aprender a investir.

Os benefícios do alcance crescente da educação financeira são inequívocos e se refletem no comportamento do investidor. Um dos efeitos é a busca pela diversificação dos ativos, uma recomendação que é dada por dez em cada dez especialistas.

Até 2017, cerca de 70% dos investidores da B3 possuíam apenas ações na carteira. Hoje, esses investidores correspondem à metade da base. “Investidores pessoas físicas passaram a escolher também outros produtos, principalmente fundos imobiliários e fundos que replicam índices de mercado, os ETFs”, conta Paiva.

Atenta à evolução da demanda, a B3 passou a adotar medidas como a redução do tamanho do lote-padrão para a negociação de ETFs, de dez para uma unidade. Ou seja, tornou o ativo mais acessível. O mesmo foi feito com os BDRs, os recibos de ações de empresas listadas no exterior. O empoderamento do investidor se dá também por um fenômeno dos novos tempos, que se tornou possível graças à tecnologia: o cliente no centro das atenções das empresas.

A multiplicação das plataformas abertas de produtos financeiros tornou muito mais fácil a vida do investidor, que pode comparar taxas, preços e ofertas com poucos cliques. “Ficou muito fácil sair de uma plataforma. Bancos e corretoras precisaram correr para baratear o custo e trazer qualidade para não perder o cliente”, diz Bona.

O caminho do aprendizado financeiro, porém, é longo e cheio de armadilhas. Isso significa que uma das lições básicas e ao mesmo tempo fundamentais é saber evitar o excesso de confiança, que, em tempos em que o mercado só sobe, é alimentado facilmente de forma enganosa. “É preciso que o investidor se conheça, tenha disciplina e saiba lidar com as adversidades sem se impactar”, afirma Bona.

“O iniciante deve desenvolver a parte técnica, mas a parte comportamental tem um papel muito importante. É a combinação das duas habilidades que vai permitir solidez aos investimentos”, acrescenta. Cerbasi, por sua vez, alerta para o “efeito manada” do conteúdo das redes sociais, em posts que eventualmente são campeões de audiência.

“É necessário separar o conteúdo que é mera curiosidade do conteúdo que pode ajudar a tomar decisões consistentes, decisões que levam ao resultado de longo prazo”, pondera o consultor.

VENTO A FAVOR

Para Marcelo Flora, head do BTG Pactual digital, o financial deepening e a revolução da tecnologia vão continuar a impulsionar o mercado | Paula Barra

Em sete anos, o BTG Pactual se transformou. O banco (do mesmo grupo que controla a EXAME), antes restrito a um público com pelo menos 5 milhões de reais investidos, hoje dispõe de uma plataforma aberta ao varejo, com aplicações a partir de 1 real. São mais de 2.000 agentes autônomos em todo o país plugados à plataforma com mais de 700 fundos de investimento e mais de 50 emissores de crédito bancário, conta Marcelo Flora, head do BTG Pactual digital.

Para Flora, a combinação de dois fenômenos deve continuar a impulsionar o mercado: o financial deepening, que leva as pessoas a entender mais sobre investimentos diante dos juros baixos, e a revolução tecnológica. “Vemos uma oportunidade gigantesca pela frente.” Leia abaixo os destaques da entrevista (a íntegra está no site da EXAME Invest).

Como o senhor vê a evolução do investidor? Ele vai querer decidir cada vez mais por conta própria ou o agente autônomo ganhará relevância?

É difícil dizer o que vai acontecer. O que estamos construindo são caminhos distintos para chegar ao mesmo objetivo, que é a expansão da rede de distribuição. Existem estratégias distintas para fazer isso. Tem gente que acredita que é por meio de robôs advisors, sem assessoria humana, em um modelo parecido com o do Wealthfront e do Betterment [dois renomados robôs advisors dos Estados Unidos]. Tem gente que vai se virar bem dessa forma, mas não acho que seja todo mundo. No mercado americano, que está 50 anos mais evoluído do que o nosso, funciona dessa forma.

Como aproveitar esse movimento para crescer?

O que nos moveu até aqui foi a visão de que seria possível construir uma capacidade de distribuição parecida com a dos grandes bancos de varejo. Isso está acontecendo. Em 2014, o Brasil devia ter algo como 3.000 agentes autônomos. Hoje, tem 14.000, com potencial de chegar a algo entre 30.000 e 50.000 nos próximos três a cinco anos. Estamos muito bem posicionados para pegar esse vento a favor. Investimos 1 bilhão de reais nos últimos anos para viabilizar uma plataforma que permite que o cliente baixe o aplicativo e abra uma conta em poucos minutos. No mês passado, batemos recorde de novas contas. Abrimos 80% delas em menos de 30 minutos; e 60%, em menos de 15.

Com a sofisticação e a diversificação do investidor, fundos temáticos e investimentos alternativos vão ganhar mais espaço?

Vamos ter cada vez mais estratégias que fujam do óbvio. Hoje temos 500 milhões de reais em fundos de ouro e prata, fruto de uma narrativa, um storytelling muito bem construído pela Empiricus em parceria com a Vitreo. Nós aqui nunca fomos muito bons na construção de narrativas, e sim na originação de produtos. E é por isso que vimos com muito interesse a aquisição da Empiricus/Vitreo [anunciada em maio deste ano].

Hoje temos fundos de urânio, agronegócio, cannabis, ouro, prata e criptomoedas, entre outros. O cliente muitas vezes abre a conta para investir 5.000 reais, 10.000 reais, 15.000 reais em um fundo mais temático, mas começa a aprender sobre investimentos, a ser exposto à educação financeira e vai tomando gosto pelo negócio. Essa é uma estratégia que tem sido muito vencedora. Obviamente, não adianta ser um investimento ruim.