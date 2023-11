Os desafios da bioeconomia na Amazônia

No Brasil, as políticas promovidas nos últimos 70 anos resultaram na conversão de cerca de 20% e na degradação de 38% do bioma Amazônia devido ao uso do fogo. O resultado foi a geração de benefícios econômicos para poucos e a manutenção do paradoxo de imensa riqueza ambiental com populações vivendo em condições de pobreza.

Ao mesmo tempo, verifica-se a aceleração das mudanças climáticas com impactos no meio ambiente e na vida das comunidades, com riscos de alterações irreversíveis na Amazônia.

As discussões atuais convergem para a construção de uma agenda de ações e políticas voltadas para a inclusão produtiva que proporcione o aumento da renda e da qualidade de vida dos mais de 28 milhões de habitantes da Amazônia, em consonância com a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais.

É nesse contexto que se insere a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que atua nos últimos 50 anos de forma cooperativa com governos e diferentes segmentos produtivos nos setores agropecuário, florestal e agroindustrial. O orçamento investido pela Embrapa na Amazônia, em 2022, foi de 477 milhões de reais, com um retorno social de 895 milhões de reais e a geração de mais de 4 mil empregos pela adoção de suas tecnologias.

Com foco em segurança alimentar e geração de renda para aproximadamente 700 mil produtores familiares, foram desenvolvidas mais de 200 tecnologias para 50 cadeias produtivas que viabilizam a transição da agricultura de derrubada e queima para a agricultura sem desmatamento.

Um exemplo de tecnologia que valoriza a floresta em pé é o manejo de açaizais nativos. Uma família extrativista com manejo de 15 hectares consegue gerar renda bruta anual superior a 37 mil reais.

Também foram geradas tecnologias para a recuperação dos mais de 55 milhões de hectares de pastagens degradadas, que respondem por mais de 80% da área desmatada na Amazônia. Essas tecnologias transformam a monocultura com gramíneas exóticas em pastagens biodiversas com leguminosas nativas do Brasil que se tornam biofábricas naturais para a fixação biológica de nitrogênio, eliminando a necessidade de uso de fertilizantes importados e de alto custo. Isso permite manter pastagens produtivas ao longo de décadas, encurtando o ciclo de produção e reduzindo em até 36% as emissões de gases do efeito estufa.

Nesse contexto, reverter o atraso tecnológico e aumentar os índices de produtividade da agricultura familiar com as tecnologias já disponíveis é uma forma de reduzir a pressão sobre o desmatamento e gerar inclusão social.

Os caminhos para o florescimento de uma bioeconomia inclusiva na Amazônia passam necessariamente por investimentos públicos robustos em ciência, formação de capital humano e infraestrutura. A estratégia deve ser capaz de mobilizar os atores privados em torno de políticas de Estado visando manejo florestal de uso múltiplo, restauração produtiva, pagamento por serviços ambientais, descarbonização, e intensificação sustentável e inclusiva.

O futuro da Amazônia exige atenção à dimensão social com a valorização do trabalho, dos conhecimentos, dos territórios e da cultura dos povos da floresta.

Ana M.C.Euler

Diretora de Negócios da Embrapa

Clenio Pillon

Diretor de Pesquisa e Inovação da Embrapa

Judson Valentim

Presidente do Portfólio Amazônia da Embrapa