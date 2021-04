Por que o publicitário Gustavo Burnier tinha o sonho da Kombi própria

“Me desculpe pelo sotaque”, avisa o paulistano Gustavo Burnier, que desde os 17 anos mora fora do Brasil, com breves períodos de retorno. Formado em administração de empresas nos Estados Unidos, ele trabalhou em agências de publicidade em Nova York, lançou a operação da Decolar.com, abriu uma agência de publicidade digital em Madri e foi sócio da Almap no Brasil.

Em Londres há cinco anos, é diretor-geral da Designit, uma consultoria de inovação que usa metodologias de design estratégico para solucionar problemas e encontrar oportunidades para empresas, com escritório também em Edimburgo. Atende marcas como Kraft Heinz, Google, British Petroleum, Godiva e Nasa ­— isso, claro, quando não está surfando na Indonésia. Você pode ouvir a entrevista completa com Gustavo Burnier no podcast Casual EXAME, no Spotify.

